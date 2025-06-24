Потерпевшие требуют взыскать с экс-замминистра обороны Иванова 4 млрд рублей

В ходе судебных прений в Московском городском суде представители Главного управления обустройства войск, а также Агентства по страхованию вкладов согласились с заявленными исковыми требованиями по отношению к экс-замминистру обороны Тимуру Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей, сообщает участник процесса.
«ГУОВ и АСВ просили в прениях сторон в понедельник удовлетворить их исковые требования к Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей», — рассказал источник. Его слова приводит РИА Новости.
В обвинительном заключении поднимаются события 2015 года, где Иванов, возглавлявший АО «Оборонстрой», и второй фигурант дела Антон Филатов, на тот момент руководитель «Оборонлогистика», обвиняются в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у компании «Интеркоммерц» при приобретении двух паромов для Керченской переправы с целью обхода введенных санкций. Вину оба не признали.
Ранее Тимур Иванов был задержан по подозрению во взятке. Об этом сообщали в пресс-службе Следственного комитета России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.