Потерпевшие требуют взыскать с экс-замминистра обороны Иванова 4 млрд рублей

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К Тимуру Иванову предъявлены требования на 4,1 млрд рублей
К Тимуру Иванову предъявлены требования на 4,1 млрд рублей Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В ходе судебных прений в Московском городском суде представители Главного управления обустройства войск, а также Агентства по страхованию вкладов согласились с заявленными исковыми требованиями по отношению к экс-замминистру обороны Тимуру Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей, сообщает участник процесса.

«ГУОВ и АСВ просили в прениях сторон в понедельник удовлетворить их исковые требования к Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей», — рассказал источник. Его слова приводит РИА Новости.

В обвинительном заключении поднимаются события 2015 года, где Иванов, возглавлявший АО «Оборонстрой», и второй фигурант дела Антон Филатов, на тот момент руководитель «Оборонлогистика», обвиняются в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у компании «Интеркоммерц» при приобретении двух паромов для Керченской переправы с целью обхода введенных санкций. Вину оба не признали.

Ранее Тимур Иванов был задержан по подозрению во взятке. Об этом сообщали в пресс-службе Следственного комитета России.

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В ходе судебных прений в Московском городском суде представители Главного управления обустройства войск, а также Агентства по страхованию вкладов согласились с заявленными исковыми требованиями по отношению к экс-замминистру обороны Тимуру Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей, сообщает участник процесса. «ГУОВ и АСВ просили в прениях сторон в понедельник удовлетворить их исковые требования к Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей», — рассказал источник. Его слова приводит РИА Новости. В обвинительном заключении поднимаются события 2015 года, где Иванов, возглавлявший АО «Оборонстрой», и второй фигурант дела Антон Филатов, на тот момент руководитель «Оборонлогистика», обвиняются в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у компании «Интеркоммерц» при приобретении двух паромов для Керченской переправы с целью обхода введенных санкций. Вину оба не признали. Ранее Тимур Иванов был задержан по подозрению во взятке. Об этом сообщали в пресс-службе Следственного комитета России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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