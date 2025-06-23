В Сургуте 29 июня 2025 года будет временно ограничено движение автотранспорта на центральных улицах из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«На период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, будет производиться перекрытие движения автотранспорта. С 11:30 до 15:00 будет закрыт участок по улице Университетской от перекрестка с проспектом Ленина до перекрестка с улицей Маяковского, с 11:30 до 22:30 перекроют проезд от перекрестка Университетская — Ленина до площади перед СурГУ», — говорится в официальном сообщении мэрии города.
На время ограничений движение городских автобусов будет организовано по альтернативным маршрутам. Изменения коснутся маршрутов №?10, 13, 26, 37, 61, 112 и 115. Объезд будет осуществляться по бульвару Свободы, улицам Энергетиков, Майская, Пролетарский проспект и другим направлениям. Начальные и конечные остановки некоторых маршрутов также будут изменены.
Изменение маршрутов автобусов:
Маршрут №10 от остановки «ДК Строитель»: бульвар Свободы — «Энергетиков» — «Университет» — далее по маршруту
Маршрут №13 от остановки «ЖК Любимый»: «Никольский» — пр. Пролетарский — «Парк за Саймой» — ул. 30 лет Победы — «ДОСААФ» — «Музейный центр» — ул. Маяковского — «УВД» — далее по маршруту. От остановки «мкр ПИКС»: «УВД» — ул. 30 лет Победы — «ГИБДД» — пр. Пролетарский — «32 мкр» — ул. Университетская — «Центр охраны материнства и детства» — далее
Маршрут №26 от остановки «И. Захарова»: «Никольский» — пр. Пролетарский — «Парк за Саймой» — ул. 30 лет Победы — «ДОСААФ» — «Музейный центр» — «ДК Строитель» — бульвар Свободы — «Энергетиков» — ул. Энергетиков — «Энгельса» — далее. От остановки»п. Снежный»: «Энгельса» — ул. Энергетиков — «Дом Советов» — бульвар Свободы — «Энергетиков» — ул. 30 лет Победы — «ДК Строитель» — «ГИБДД» — пр. Пролетарский — «32 мкр» — ул. Университетская — «ЦОМиД» — далее.
Маршрут №37 от остановки «Больничный комплекс»: «Майская» — бульвар Свободы — «Энергетиков» — ул. 30 лет Победы — «ДК Строитель» — далее. От остановки «Камертон»: «ДК Строитель» — бульвар Свободы — «Энергетиков» — ул. Майская — «Майская» — далее.
Маршрут №61 от остановки «Сити Молл»: «Энгельса» — ул. Энергетиков — «Дом Советов» — бульвар Свободы — «Энергетиков» — пр. Ленина — «1000 мелочей» — далее. От остановки пр. Пролетарский: «1000 мелочей» — бульвар Свободы — «Энергетиков» — ул. Энергетиков — «Энергетиков» — ул. Энгельса — «Энгельса» — далее.
Маршрут №112 от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром» — далее по маршруту. От остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».
Маршрут №115 от остановки «Речной вокзал»: «ЦОМиД» — «Парк за Саймой» — «32 мкр» — ул. 30 лет Победы — «ДОСААФ» — «Музейный центр» — «ДК Строитель» — бульвар Свободы — «Энергетиков» — ул. Энергетиков — ул. Майская — «Оптика» — далее. От остановки «СОТ Ветеран»: «Агентство воздушных сообщений» — бульвар Свободы — «Энергетиков» — ул. 30 лет Победы — «ДК Строитель» — «ГИБДД» — пр. Пролетарский — «32 мкр» — «Парк за Саймой» — далее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!