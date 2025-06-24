В США рассказали об атаке дронов на американские базы в Ираке

По меньшей мере пять беспилотных летательных аппаратов совершили нападение на базы США в Ираке. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Американские военные перехватили по меньшей мере пять... ударных дронов, запущенных по их базам рядом с багдадским аэропортом и на западе Ирака», — написано в материале. Кто запустил БПЛА неизвестно.
Также сообщается, что пострадавших после атаки нет. Все дроны были перехвачены.
Ранее США атаковали ядерные объекты Ирана, вмешавшись в конфликт последних с Израилем. В ответ Иран нанес удар по базе США в Катаре. А позже Иран официально объявил о прекращении огня с Израилем.
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