В США рассказали об атаке дронов на американские базы в Ираке

WSJ: дроны атаковали американские базы в Ираке
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Неизвестно, кто запустил беспилотники, сообщают в СМИ
Неизвестно, кто запустил беспилотники, сообщают в СМИ Фото:
новость из сюжета
Иран запустил ракеты по базам в Катаре

По меньшей мере пять беспилотных летательных аппаратов совершили нападение на базы США в Ираке. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Американские военные перехватили по меньшей мере пять... ударных дронов, запущенных по их базам рядом с багдадским аэропортом и на западе Ирака», — написано в материале. Кто запустил БПЛА неизвестно.

Также сообщается, что пострадавших после атаки нет. Все дроны были перехвачены.

Ранее США атаковали ядерные объекты Ирана, вмешавшись в конфликт последних с Израилем. В ответ Иран нанес удар по базе США в Катаре. А позже Иран официально объявил о прекращении огня с Израилем.

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По меньшей мере пять беспилотных летательных аппаратов совершили нападение на базы США в Ираке. Об этом сообщает Wall Street Journal. «Американские военные перехватили по меньшей мере пять... ударных дронов, запущенных по их базам рядом с багдадским аэропортом и на западе Ирака», — написано в материале. Кто запустил БПЛА неизвестно. Также сообщается, что пострадавших после атаки нет. Все дроны были перехвачены. Ранее США атаковали ядерные объекты Ирана, вмешавшись в конфликт последних с Израилем. В ответ Иран нанес удар по базе США в Катаре. А позже Иран официально объявил о прекращении огня с Израилем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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