Депутаты городской думы Челябинска утвердили установку скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» у нового кафедрального собора в областном центре. Об этом из зала заседаний думы передает корреспондент URA.RU.
«Установить монументальное произведение „Скульптурная композиция „Собор Архистратига Михаила“ на территории Кафедрального собора Рождества Христова по адресу: город Челябинск, Калининский район, проспект Героя России Родионова Е. Н. Комитету по культуре города Челябинска (Э.Р. Халикова) осуществить учет объекта в реестре мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций в городе Челябинске“, — говорится в документе.
Скульптура состоит из нескольких частей. Семь архангелов, стоящих на пьедестале, образуют кольцо. На их крыльях расположен позолоченный шар, символизирующий мироздание. На нем — фигура символизирующего победу добра над злом Архистратига Михаила, предводителя небесного воинства. С инициативой по установке скульптурной композиции выступила Челябинская епархия РПЦ.
Постамент композиции будет выполнен из гранита, сама скульптура высотой 8,6 метра — из бронзы. Общая высота памятника составит почти 17 метров, что делает его одним из самых масштабных православных монументов в России. Открытие памятника на территории собора Рождества Христова в Челябинске запланировано на осень, в день христианского праздника Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Расходы на его проектирование, изготовление и установку взяла на себя Русская медная компания.
Открытие памятника на территории собора Рождества Христова в Челябинске запланировано на осень текущего года, в день христианского праздника Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
«Кафедральный собор Рождества Христова стал украшением и „визитной карточкой“ Челябинска. Прилегающая территория продолжает благоустраиваться. Уникальная скульптурная композиция станет точкой притяжения как для челябинских прихожан, так и для гостей города. Проект активно обсуждался с участием архитектора и местных экспертов, мы получили большой отклик и только положительные отзывы от всех участников обсуждения», — заметил спикер городской думы Сергей Буяков.
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