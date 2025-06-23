Вылет рейса из Перми в Москву 24 июня задерживается на 3,5 часа. Причина — введенные ранее временные ограничения на работу московских аэропортов, после атаки беспилотников.
«Изначально вылет в столицу должен был состояться в 08:00. Однако его перенесли на 11:30», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) сообщали, что в целях обеспечения безопасности полетов ночью 24 июня вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево. Однако в 3:21 по московскому времени они были сняты.
Помимо рейса в Москву, в пермском аэропорту также задерживается отправка двух самолетов в Сочи, а также их прилет в краевую столицу. В Росавиации не сообщали о введении ограничений в аэропорту курорта.
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