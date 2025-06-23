23 июня 2025

Из-за атаки беспилотников задерживается вылет рейса Пермь — Москва. Скрин

Вылет рейса Пермь — Москва задерживается на 3,5 часа из-за атаки беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры были вынуждены ожидать свой вылет 3,5 часа
Пассажиры были вынуждены ожидать свой вылет 3,5 часа Фото:

Вылет рейса из Перми в Москву 24 июня задерживается на 3,5 часа. Причина — введенные ранее временные ограничения на работу московских аэропортов, после атаки беспилотников. 

«Изначально вылет в столицу должен был состояться в 08:00. Однако его перенесли на 11:30», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта. 

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) сообщали, что в целях обеспечения безопасности полетов ночью 24 июня вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево. Однако в 3:21 по московскому времени они были сняты. 

Помимо рейса в Москву, в пермском аэропорту также задерживается отправка двух самолетов в Сочи, а также их прилет в краевую столицу. В Росавиации не сообщали о введении ограничений в аэропорту курорта. 

Вылет перенесли на 11:30
Вылет перенесли на 11:30
Фото:

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Вылет рейса из Перми в Москву 24 июня задерживается на 3,5 часа. Причина — введенные ранее временные ограничения на работу московских аэропортов, после атаки беспилотников.  «Изначально вылет в столицу должен был состояться в 08:00. Однако его перенесли на 11:30», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.  В Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) сообщали, что в целях обеспечения безопасности полетов ночью 24 июня вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево. Однако в 3:21 по московскому времени они были сняты.  Помимо рейса в Москву, в пермском аэропорту также задерживается отправка двух самолетов в Сочи, а также их прилет в краевую столицу. В Росавиации не сообщали о введении ограничений в аэропорту курорта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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