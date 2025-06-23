Тройное убийство, совершенное 20 лет назад, раскрыли в Свердловской области

В Свердловской области следователи раскрыли тройное убийство, которое совершил электрогазосварщик в 2005 году. Тогда были убиты три сотрудника школы в селе Килачевское, рассказал URA.RU источник в силовой среде.
«Супруги-сторожи, учитель по труду и электрогазосварщик устроили застолье в школе. В этот момент сварщик и педагог закусились, началась драка. Первый взял нож и ударил им несколько раз оппонента», — сказал собеседник.
Учитель труда скончался на месте. На шум прибежал сторож школы, но убийца напал и на него. После этого сварщик зарезал жену сторожа. Затем мужчина спрятал нож в болоте, сжег одежду и скрылся. На протяжении многих лет он оставался на свободе, работал по специальности и воспитывал шестерых детей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только появится.
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