23 июня 2025

Тройное убийство, совершенное 20 лет назад, раскрыли в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Резню устроил электрогазосварщик во время застолья
Резню устроил электрогазосварщик во время застолья Фото:

В Свердловской области следователи раскрыли тройное убийство, которое совершил электрогазосварщик в 2005 году. Тогда были убиты три сотрудника школы в селе Килачевское, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

«Супруги-сторожи, учитель по труду и электрогазосварщик устроили застолье в школе. В этот момент сварщик и педагог закусились, началась драка. Первый взял нож и ударил им несколько раз оппонента», — сказал собеседник.

Учитель труда скончался на месте. На шум прибежал сторож школы, но убийца напал и на него. После этого сварщик зарезал жену сторожа. Затем мужчина спрятал нож в болоте, сжег одежду и скрылся. На протяжении многих лет он оставался на свободе, работал по специальности и воспитывал шестерых детей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только появится.

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В Свердловской области следователи раскрыли тройное убийство, которое совершил электрогазосварщик в 2005 году. Тогда были убиты три сотрудника школы в селе Килачевское, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «Супруги-сторожи, учитель по труду и электрогазосварщик устроили застолье в школе. В этот момент сварщик и педагог закусились, началась драка. Первый взял нож и ударил им несколько раз оппонента», — сказал собеседник. Учитель труда скончался на месте. На шум прибежал сторож школы, но убийца напал и на него. После этого сварщик зарезал жену сторожа. Затем мужчина спрятал нож в болоте, сжег одежду и скрылся. На протяжении многих лет он оставался на свободе, работал по специальности и воспитывал шестерых детей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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