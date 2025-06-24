Пермский завод по производству металлических изделий резко сократил прибыль

Пермский завод «Неотех» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 10,9 млн рублей. Годом ранее она составляла 23,8 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Завод „Неотех“ за 2024 год. Выручка — 102,4 млн рублей, чистая прибыль — 10,9 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby (СБИС). Годом ранее выручка завода составила 117,4 млн рублей.
Предприятие зарегистрировано в Перми в 2019 году. Специализируется на производстве и реализации металлических изделий любой сложности, выпускает конвейерные ролики и запчасти к горно-шахтному, дробильному и сортировочному оборудованию.
Ранее URA.RU сообщало, что завод в Пермском крае увеличил выручку на 400%. Выручка ООО «Завод металлической обработки №1» из Лысьвы составила более 162 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!