Пермский завод по производству металлических изделий резко сократил прибыль

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Прибыль предприятия сократилась более чем в два раза
Прибыль предприятия сократилась более чем в два раза Фото:

Пермский завод «Неотех» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 10,9 млн рублей. Годом ранее она составляла 23,8 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Завод „Неотех“ за 2024 год. Выручка — 102,4 млн рублей, чистая прибыль — 10,9 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby (СБИС). Годом ранее выручка завода составила 117,4 млн рублей.

Предприятие зарегистрировано в Перми в 2019 году. Специализируется на производстве и реализации металлических изделий любой сложности, выпускает конвейерные ролики и запчасти к горно-шахтному, дробильному и сортировочному оборудованию.

Ранее URA.RU сообщало, что завод в Пермском крае увеличил выручку на 400%. Выручка ООО «Завод металлической обработки №1» из Лысьвы составила более 162 млн рублей. 

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Пермский завод «Неотех» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 10,9 млн рублей. Годом ранее она составляла 23,8 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Завод „Неотех“ за 2024 год. Выручка — 102,4 млн рублей, чистая прибыль — 10,9 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby (СБИС). Годом ранее выручка завода составила 117,4 млн рублей. Предприятие зарегистрировано в Перми в 2019 году. Специализируется на производстве и реализации металлических изделий любой сложности, выпускает конвейерные ролики и запчасти к горно-шахтному, дробильному и сортировочному оборудованию. Ранее URA.RU сообщало, что завод в Пермском крае увеличил выручку на 400%. Выручка ООО «Завод металлической обработки №1» из Лысьвы составила более 162 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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