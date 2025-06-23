«Моя большая вина»: обвиняемая в убийстве Далера Бобиева выступила с последним словом в суде

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, выступила с последним словом в Свердловском облсуде. Во время речи подсудимая не могла сдержать слез, передает корреспондент URA.RU.
«Говорят, я истязала детей, но доказательств нет. Я работала в школе, с детьми разных национальностей. Был бы у меня корыстный мотив, я бы не воспитывала двоих племянников. Следствием были изъяты предметы, которые я якобы использовала в качестве оружия. Но на них нет ни ДНК Далера, ни моих. Все обвинение строится на показаниях людей. Но меня могли оболгать», — заявила Наумова.
Также она обратилась к отцу убитого ребенка (правда, его не было в суде). «Он неоднократно вспоминал в суде сына. Ему тяжело от потери, мне его жаль. Но у него есть еще сын, о котором он не печется. Он просил меня не подавать на алименты, чтобы побыстрее освободиться из колонии. Не считаю, что я должна ему что-то. […] Моя самая большая вина, что я не вызвала скорую помощь вовремя. Может, он бы остался жив», — продолжила подсудимая.
Ее адвокат Елена Хорова после процесса заявила, что ее подзащитная категорически не признает вину в убийстве. «Как и в других преступлений, в которых она обвиняется. Очень переживает из-за того, что прокурор попросил ей максимальный срок (25 лет — прим. ред.). Она раскаивается, что поздно вызвала скорую помощь, что скрывала тело ребенка, это она сказала в последнем слове», — сказала Хорова.
Масштабные поиски Далера Бобнева развернулись летом 2023 года. Наумова сначала заявила, что мальчик сбежал из дома, но позже его тело нашли в гараже Наумовых. Женщину задержали, затем обвинения в истязании ребенка предъявили мужу Вероники — Александру. Он получил тюремный срок, но отправился на СВО. Свой приговор Наумова услышит 28 июля. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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