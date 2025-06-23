23 июня 2025

Устав Челябинска изменили для включения двух новых поселков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения связаны с включением в границы города двух поселков
Изменения связаны с включением в границы города двух поселков Фото:

Два пригородных поселка из Сосновского района Челябинской области, Западный и Пригородный, включены в границы города Челябинска. Соответствующие изменения приняты в Устав Челябинска, рассказали на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«В связи с вхождением в состав Челябинского городского округа посёлков Западный и Пригородный внесены соответствующие изменения в Устав города Челябинска», — уточнили на заседании гордумы. Ранее поселки относились к Сосновскому району.

Решением всех проблем, связанных с новыми поселками, а также ответами на вопросы жителей будет заниматься специально созданный отдел в администрации Центрального района Челябинска. Кроме того, интересы горожан будут представлять депутаты, избранные в городскую думу по партийным спискам.

В ходе апрельского заседания законодательного собрания региона было принято официальное решение о включении территорий Западного и Пригородного в границы областного центра. С инициативой по расширению Челябинска за счет пригородных районов выступил губернатор Алексей Текслер. 

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Два пригородных поселка из Сосновского района Челябинской области, Западный и Пригородный, включены в границы города Челябинска. Соответствующие изменения приняты в Устав Челябинска, рассказали на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU. «В связи с вхождением в состав Челябинского городского округа посёлков Западный и Пригородный внесены соответствующие изменения в Устав города Челябинска», — уточнили на заседании гордумы. Ранее поселки относились к Сосновскому району. Решением всех проблем, связанных с новыми поселками, а также ответами на вопросы жителей будет заниматься специально созданный отдел в администрации Центрального района Челябинска. Кроме того, интересы горожан будут представлять депутаты, избранные в городскую думу по партийным спискам. В ходе апрельского заседания законодательного собрания региона было принято официальное решение о включении территорий Западного и Пригородного в границы областного центра. С инициативой по расширению Челябинска за счет пригородных районов выступил губернатор Алексей Текслер. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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