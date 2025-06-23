Устав Челябинска изменили для включения двух новых поселков

Два пригородных поселка из Сосновского района Челябинской области, Западный и Пригородный, включены в границы города Челябинска. Соответствующие изменения приняты в Устав Челябинска, рассказали на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«В связи с вхождением в состав Челябинского городского округа посёлков Западный и Пригородный внесены соответствующие изменения в Устав города Челябинска», — уточнили на заседании гордумы. Ранее поселки относились к Сосновскому району.
Решением всех проблем, связанных с новыми поселками, а также ответами на вопросы жителей будет заниматься специально созданный отдел в администрации Центрального района Челябинска. Кроме того, интересы горожан будут представлять депутаты, избранные в городскую думу по партийным спискам.
В ходе апрельского заседания законодательного собрания региона было принято официальное решение о включении территорий Западного и Пригородного в границы областного центра. С инициативой по расширению Челябинска за счет пригородных районов выступил губернатор Алексей Текслер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!