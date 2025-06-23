23 июня 2025

Чем запомнилась ушедшая из жизни пермская художница-керамистка Ольга Ладкина

Работы умершей пермской художницы Ладкиной находятся в Италии, Нидерландах и США
© Служба новостей «URA.RU»
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Творческий путь художницы продолжался четверть века
Творческий путь художницы продолжался четверть века Фото:

В Пермском крае на 52-ом году жизни скончалась известная художница-керамистка Ольга Ладкина. Сообщения о смерти мастерицы 23 июня появились на ее страницах в социальных сетях. Творческий путь художницы продлился более четверти века. Чем запомнилась талантливая пермячка — в материале URA.RU.

Образование

Ольга Ладкина родилась 20 мая 1974 года в городе Березники. В 1996 году закончила отделение художников местного профессионального училища №28. Далее получила высшее образование в Российском государственном профессионально-педагогическом университете в Екатеринбурге.

Профессиональная деятельность

С 1997 по 2004 год Ольга работала преподавателем декоративно-прикладного искусства и дизайна в профессиональном училище N 28. В 2003 году заняла первое место в номинации «Учитель года» по Пермскому краю. Художница являлась основательницей и владельцем онлайн-школы (мастерской) керамики OLIVKA_ART в Березниках. Ольга — автор методики обучения работе с глиной для начинающих без использования гончарного круга и специальных навыков.

Художница позиционировала себя как специалист по масштабированию и монетизации творческой деятельности.

Участие в выставках

В 2000 году состоялась персональная выставка «Маленькая планета Оли Ладкиной». С 2000 по 2004 год принимала участие в выставках «Учпедгиз», с 2000 года являлась постоянной участницей выставки «АРТ-Пермь».

В 2024 году с большим успехом прошла ее персональная выставка «Создание», которая открылась в Центральном выставочном зале Перми. Ольга посвятила творчеству более четверти века, овладев различными техниками лепки.

Особенности работы и взгляд на искусство

Керамистка работала в сложных техниках, требующих высоких технологий и больших физических усилий. Видимая легкость скульптур березниковской художницы — результат огромного труда и самых современных технологий: каждая скульптура требует по пять или шесть обжигов — для глазури разного вида.

Как говорила сама художница: «Я очень люблю лепить спокойствие, я сама к этому состоянию тянусь, и хочется создать такую вещь, которая умиротворяла бы тех, кто на нее смотрит. Другие эмоции слепить легко».

Работы художницы находятся как в России, так и зарубежом — в Италии, США, Великобритании и Нидерландах.

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В Пермском крае на 52-ом году жизни скончалась известная художница-керамистка Ольга Ладкина. Сообщения о смерти мастерицы 23 июня появились на ее страницах в социальных сетях. Творческий путь художницы продлился более четверти века. Чем запомнилась талантливая пермячка — в материале URA.RU. Образование Ольга Ладкина родилась 20 мая 1974 года в городе Березники. В 1996 году закончила отделение художников местного профессионального училища №28. Далее получила высшее образование в Российском государственном профессионально-педагогическом университете в Екатеринбурге. Профессиональная деятельность С 1997 по 2004 год Ольга работала преподавателем декоративно-прикладного искусства и дизайна в профессиональном училище N 28. В 2003 году заняла первое место в номинации «Учитель года» по Пермскому краю. Художница являлась основательницей и владельцем онлайн-школы (мастерской) керамики OLIVKA_ART в Березниках. Ольга — автор методики обучения работе с глиной для начинающих без использования гончарного круга и специальных навыков. Художница позиционировала себя как специалист по масштабированию и монетизации творческой деятельности. Участие в выставках В 2000 году состоялась персональная выставка «Маленькая планета Оли Ладкиной». С 2000 по 2004 год принимала участие в выставках «Учпедгиз», с 2000 года являлась постоянной участницей выставки «АРТ-Пермь». В 2024 году с большим успехом прошла ее персональная выставка «Создание», которая открылась в Центральном выставочном зале Перми. Ольга посвятила творчеству более четверти века, овладев различными техниками лепки. Особенности работы и взгляд на искусство Керамистка работала в сложных техниках, требующих высоких технологий и больших физических усилий. Видимая легкость скульптур березниковской художницы — результат огромного труда и самых современных технологий: каждая скульптура требует по пять или шесть обжигов — для глазури разного вида. Как говорила сама художница: «Я очень люблю лепить спокойствие, я сама к этому состоянию тянусь, и хочется создать такую вещь, которая умиротворяла бы тех, кто на нее смотрит. Другие эмоции слепить легко». Работы художницы находятся как в России, так и зарубежом — в Италии, США, Великобритании и Нидерландах.
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