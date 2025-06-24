Израиль жестко ответит на нарушение Ираном прекращения огня
Министр обороны Израиля Исраель Кац заявил, что еврейская сторона решительно ответит на нарушение Ираном прекращение огня. Об этом сообщает израильский портал Ynet.
«Из-за нарушения Ираном режима прекращения огня я поручил армии интенсивно атаковать Тегеран», — приводит слова Каца местное издание. Также глава силового ведомства страны поручил решительно реагировать на любое действие Ирана.
Ранее Трамп сообщил о режиме прекращения огня между Ираном и Израилем. Обе стороны также подтвердили этот факт.
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