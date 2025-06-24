Израиль жестко ответит на нарушение Ираном прекращения огня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Израиль жестко ответит на нарушение Ираном прекращения огня
Израиль жестко ответит на нарушение Ираном прекращения огня Фото:

Министр обороны Израиля Исраель Кац заявил, что еврейская сторона решительно ответит на нарушение Ираном прекращение огня. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«Из-за нарушения Ираном режима прекращения огня я поручил армии интенсивно атаковать Тегеран», — приводит слова Каца местное издание. Также глава силового ведомства страны поручил решительно реагировать на любое действие Ирана.

Ранее Трамп сообщил о режиме прекращения огня между Ираном и Израилем. Обе стороны также подтвердили этот факт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Израиля Исраель Кац заявил, что еврейская сторона решительно ответит на нарушение Ираном прекращение огня. Об этом сообщает израильский портал Ynet. «Из-за нарушения Ираном режима прекращения огня я поручил армии интенсивно атаковать Тегеран», — приводит слова Каца местное издание. Также глава силового ведомства страны поручил решительно реагировать на любое действие Ирана. Ранее Трамп сообщил о режиме прекращения огня между Ираном и Израилем. Обе стороны также подтвердили этот факт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...