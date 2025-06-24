Неисправность тормозов могла стать причиной столкновения автобусов в Челябинске

Неисправность тормозной системы одного из автобусов могла стать причиной утренней аварии на улице Кузнецова в Челябинске, в которой пострадала молодая девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). До момента аварии автобус стал неуправляемым, сообщили ранее очевидцы.
«В Челябинске следователем регионального СКР выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозной системы одного из автобусов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Проверка проводится по признакам преступления по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи затребовали документы, касающиеся организации перевозки пассажиров, в том числе о техническом состоянии автобуса перед выходом на линию.
Авария с участием двух городских автобусов в Челябинске произошла утром 24 июня около дома №58 по улице Кузнецова. Столкнулись автобус «Лиаз», следовавший по маршруту №51, и автобус «Volgabus», следовавший по маршруту №5. Перед аварией автобус №51 стал как будто неуправляемым, сообщили очевидцы. В ДТП пострадала молодая девушка, которую на скорой доставили в больницу.
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