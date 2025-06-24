Неисправность тормозов могла стать причиной столкновения автобусов в Челябинске

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Организована проверка по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан
Организована проверка по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан Фото:

Неисправность тормозной системы одного из автобусов могла стать причиной утренней аварии на улице Кузнецова в Челябинске, в которой пострадала молодая девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). До момента аварии автобус стал неуправляемым, сообщили ранее очевидцы.

«В Челябинске следователем регионального СКР выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозной системы одного из автобусов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Проверка проводится по признакам преступления по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи затребовали документы, касающиеся организации перевозки пассажиров, в том числе о техническом состоянии автобуса перед выходом на линию. 

Авария с участием двух городских автобусов в Челябинске произошла утром 24 июня около дома №58 по улице Кузнецова. Столкнулись автобус «Лиаз», следовавший по маршруту №51, и автобус «Volgabus», следовавший по маршруту №5. Перед аварией автобус №51 стал как будто неуправляемым, сообщили очевидцы. В ДТП пострадала молодая девушка, которую на скорой доставили в больницу. 

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Неисправность тормозной системы одного из автобусов могла стать причиной утренней аварии на улице Кузнецова в Челябинске, в которой пострадала молодая девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). До момента аварии автобус стал неуправляемым, сообщили ранее очевидцы. «В Челябинске следователем регионального СКР выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозной системы одного из автобусов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Проверка проводится по признакам преступления по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи затребовали документы, касающиеся организации перевозки пассажиров, в том числе о техническом состоянии автобуса перед выходом на линию.  Авария с участием двух городских автобусов в Челябинске произошла утром 24 июня около дома №58 по улице Кузнецова. Столкнулись автобус «Лиаз», следовавший по маршруту №51, и автобус «Volgabus», следовавший по маршруту №5. Перед аварией автобус №51 стал как будто неуправляемым, сообщили очевидцы. В ДТП пострадала молодая девушка, которую на скорой доставили в больницу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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