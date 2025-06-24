Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сложившуюся обстановку в мире «международным оборзением». Об этом глава внешнеполитического ведомства на XI международном форуме «Примаковские чтения».
По словам Сергея Лаврова, Россия ожидает инициатив от западных государств по восстановлению отношений после того, как завершится нынешний период, который он охарактеризовал как «международное оборзение». Выступление главы внешнеполитического ведомства ведется на телеканале «Россия 24». Лавров подчеркнул, что правительство будет принимать решения исключительно в соответствии со национальными интересами РФ.
Ранее Лавров заявил, что стратегия Запада по Украине потерпела фиаско. Несмотря на это Европа все же продолжает оказывать ей поддержку.
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