После запрета электросамокатов в Перми стало меньше аварий

В Перми резко сократились количество аварий со средствами индивидуальной мобильности. В 2024 году происшествий стало меньше в семь раз. Об этом заявил Эдуард Соснин в ежегодном отчете главы города на заседании пермской гордумы.
«Одним из ключевых результатов прошлого года стало установление требований к размещению средств индивидуальной мобильности на территории города. Благодаря этой работе число ДТП со средствами индивидуальной мобильности и число пострадавших сократились в семь раз. Погибших нет», — отметил Соснин. В отчете также указано, что за год в Перми эвакуировали 532 электросамоката и 1 040 электровелосипедов.
Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города в марте 2024 года. Сервисы кикшеринга подали иск в суд, но мэрия выиграла дело. Компании пытались оспорить решение суда, но безуспешно.
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