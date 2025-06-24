После запрета электросамокатов в Перми стало меньше аварий

В Перми в семь раз снизилось количество ДТП после запрета электросамокатов
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Число пострадавших от электросамокатов также сократилось
Число пострадавших от электросамокатов также сократилось Фото:

В Перми резко сократились количество аварий со средствами индивидуальной мобильности. В 2024 году происшествий стало меньше в семь раз. Об этом заявил Эдуард Соснин в ежегодном отчете главы города на заседании пермской гордумы.

«Одним из ключевых результатов прошлого года стало установление требований к размещению средств индивидуальной мобильности на территории города. Благодаря этой работе число ДТП со средствами индивидуальной мобильности и число пострадавших сократились в семь раз. Погибших нет», — отметил Соснин. В отчете также указано, что за год в Перми эвакуировали 532 электросамоката и 1 040 электровелосипедов.

Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города в марте 2024 года. Сервисы кикшеринга подали иск в суд, но мэрия выиграла дело. Компании пытались оспорить решение суда, но безуспешно.

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В Перми резко сократились количество аварий со средствами индивидуальной мобильности. В 2024 году происшествий стало меньше в семь раз. Об этом заявил Эдуард Соснин в ежегодном отчете главы города на заседании пермской гордумы. «Одним из ключевых результатов прошлого года стало установление требований к размещению средств индивидуальной мобильности на территории города. Благодаря этой работе число ДТП со средствами индивидуальной мобильности и число пострадавших сократились в семь раз. Погибших нет», — отметил Соснин. В отчете также указано, что за год в Перми эвакуировали 532 электросамоката и 1 040 электровелосипедов. Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города в марте 2024 года. Сервисы кикшеринга подали иск в суд, но мэрия выиграла дело. Компании пытались оспорить решение суда, но безуспешно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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