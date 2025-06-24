В Екатеринбурге расхватали десятки тысяч билетов на шоу виртуозов

Екатеринбуржцы практически раскупили билеты на фестиваль классической музыки «Безумные дни». Из 45 тысяч билетов в наличии остается не больше 150 штук, заявил первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.
«Осталось где-то в пределах 100-150 билетов, даже меньше. Процесс живой, идет бронирование, покупка, но что-то выловить можно», — поделился Хасанов.
Посетителей фестиваля ждет выступление более 600 музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Еревана, Кубы, Аргентины и Венгрии. Слушатели увидят концерты 10 симфонических оркестров, трех хоровых коллективов, 13 ансамблей, более 50 солистов.
Мероприятие пройдет с 26 по 29 июня на 10 площадках. Среди них — Театр юного зрителя, Театр музкомедии, Дом музыки, Концертный зал Маклецкого, самая большая сцена по традиции расположится в саду Вайнера.
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