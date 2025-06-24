В Екатеринбурге расхватали десятки тысяч билетов на шоу виртуозов

Екатеринбуржцы раскупили билеты на фестиваль «Безумные дни»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация фестиваля Безумные дни в Ботаническом саду. Екатеринбург
Всего пройдет 120 концертов Фото:

Екатеринбуржцы практически раскупили билеты на фестиваль классической музыки «Безумные дни». Из 45 тысяч билетов в наличии остается не больше 150 штук, заявил первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

«Осталось где-то в пределах 100-150 билетов, даже меньше. Процесс живой, идет бронирование, покупка, но что-то выловить можно», — поделился Хасанов.

Посетителей фестиваля ждет выступление более 600 музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Еревана, Кубы, Аргентины и Венгрии. Слушатели увидят концерты 10 симфонических оркестров, трех хоровых коллективов, 13 ансамблей, более 50 солистов.

Мероприятие пройдет с 26 по 29 июня на 10 площадках. Среди них — Театр юного зрителя, Театр музкомедии, Дом музыки, Концертный зал Маклецкого, самая большая сцена по традиции расположится в саду Вайнера.

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Екатеринбуржцы практически раскупили билеты на фестиваль классической музыки «Безумные дни». Из 45 тысяч билетов в наличии остается не больше 150 штук, заявил первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. «Осталось где-то в пределах 100-150 билетов, даже меньше. Процесс живой, идет бронирование, покупка, но что-то выловить можно», — поделился Хасанов. Посетителей фестиваля ждет выступление более 600 музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Еревана, Кубы, Аргентины и Венгрии. Слушатели увидят концерты 10 симфонических оркестров, трех хоровых коллективов, 13 ансамблей, более 50 солистов. Мероприятие пройдет с 26 по 29 июня на 10 площадках. Среди них — Театр юного зрителя, Театр музкомедии, Дом музыки, Концертный зал Маклецкого, самая большая сцена по традиции расположится в саду Вайнера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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