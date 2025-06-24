Паслер создал общероссийский прецедент, найдя замену арестованному мэру

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер официально назначил врио мэра Артемовского Андрея Клименко, который уже возглавлял администрацию. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
Указ о назначении Клименко подписан 23 июня. Паслер первым в России воспользовался правом назначать врио мэров в случае досрочной отставки или арестов глав. Такое полномочие главам субъектов дали изменения в ФЗ-33 об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти, принятые 19 июня.
Клименко возглавлял администрацию с 2010 по 2011 годы. Большую часть жизни он проработал в сфере энергетики.
О задержании бывшего мэра Артемовского Константина Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор. СК считает, что Трофимов в качестве взятки получил три миллиона рублей. Чиновник вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.
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