Паслер создал общероссийский прецедент, найдя замену арестованному мэру

В Свердловской области врио губернатора Паслер впервые сам назначил мэра
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Указ о назначении Паслер подписал 23 июня
Указ о назначении Паслер подписал 23 июня Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер официально назначил врио мэра Артемовского Андрея Клименко, который уже возглавлял администрацию. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

Указ о назначении Клименко подписан 23 июня. Паслер первым в России воспользовался правом назначать врио мэров в случае досрочной отставки или арестов глав. Такое полномочие главам субъектов дали изменения в ФЗ-33 об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти, принятые 19 июня.

Клименко возглавлял администрацию с 2010 по 2011 годы. Большую часть жизни он проработал в сфере энергетики.

О задержании бывшего мэра Артемовского Константина Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор. СК считает, что Трофимов в качестве взятки получил три миллиона рублей. Чиновник вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер официально назначил врио мэра Артемовского Андрея Клименко, который уже возглавлял администрацию. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. Указ о назначении Клименко подписан 23 июня. Паслер первым в России воспользовался правом назначать врио мэров в случае досрочной отставки или арестов глав. Такое полномочие главам субъектов дали изменения в ФЗ-33 об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти, принятые 19 июня. Клименко возглавлял администрацию с 2010 по 2011 годы. Большую часть жизни он проработал в сфере энергетики. О задержании бывшего мэра Артемовского Константина Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор. СК считает, что Трофимов в качестве взятки получил три миллиона рублей. Чиновник вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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