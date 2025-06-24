Врач раскрыл, какие привычки старят кожу раньше срока

Внешний вид кожи зависит не только от возраста человека, но и от привычек и внешних факторов. В частности, на вид кожи влияет качество и количество сна. Такого мнения придерживается пластический хирург и косметолог центра инновационной медицины Георгий Кабулов. Он рассказал, как максимально долго сохранить молодость кожи.
«Во время сна эпителиальные ткани восстанавливаются от повреждения ультрафиолетом (и другими факторами), а если сон неполноценный, то со временем кожа становится более восприимчивой к повреждениям и может менее быстро регенерировать», — сообщает aif.ru со ссылкой на Георгия Кабулова. Он отметил, что недостаточный сон гарантирует отеки, тусклый цвет лица и другие проблемы с кожей.
Врач назвал и другие факторы, влияющие на состояние кожи: ультрафиолетовое излучение, вредные привычки, неправильное питание, недостаток воды, неправильное использование косметики, излишне агрессивное очищение кожи, частое использование скрабов и пиллингов, а также сон с макияжем и хронический стресс. Подытожил Кабулов тем, что молодость — не только генетика, но и образ жизни.
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