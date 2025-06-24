Врач раскрыл, какие привычки старят кожу раньше срока

Врач Кабулов: недостаток сна плохо влияет на сохранение молодости кожи
© Служба новостей «URA.RU»
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Ультрафиолетовые лучи также вредят коже, сообщил косметолог
Ультрафиолетовые лучи также вредят коже, сообщил косметолог Фото:

Внешний вид кожи зависит не только от возраста человека, но и от привычек и внешних факторов. В частности, на вид кожи влияет качество и количество сна. Такого мнения придерживается пластический хирург и косметолог центра инновационной медицины Георгий Кабулов. Он рассказал, как максимально долго сохранить молодость кожи.

«Во время сна эпителиальные ткани восстанавливаются от повреждения ультрафиолетом (и другими факторами), а если сон неполноценный, то со временем кожа становится более восприимчивой к повреждениям и может менее быстро регенерировать», — сообщает aif.ru со ссылкой на Георгия Кабулова. Он отметил, что недостаточный сон гарантирует отеки, тусклый цвет лица и другие проблемы с кожей. 

Врач назвал и другие факторы, влияющие на состояние кожи: ультрафиолетовое излучение, вредные привычки, неправильное питание, недостаток воды, неправильное использование косметики, излишне агрессивное очищение кожи, частое использование скрабов и пиллингов, а также сон с макияжем и хронический стресс. Подытожил Кабулов тем, что молодость — не только генетика, но и образ жизни.

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Внешний вид кожи зависит не только от возраста человека, но и от привычек и внешних факторов. В частности, на вид кожи влияет качество и количество сна. Такого мнения придерживается пластический хирург и косметолог центра инновационной медицины Георгий Кабулов. Он рассказал, как максимально долго сохранить молодость кожи. «Во время сна эпителиальные ткани восстанавливаются от повреждения ультрафиолетом (и другими факторами), а если сон неполноценный, то со временем кожа становится более восприимчивой к повреждениям и может менее быстро регенерировать», — сообщает aif.ru со ссылкой на Георгия Кабулова. Он отметил, что недостаточный сон гарантирует отеки, тусклый цвет лица и другие проблемы с кожей.  Врач назвал и другие факторы, влияющие на состояние кожи: ультрафиолетовое излучение, вредные привычки, неправильное питание, недостаток воды, неправильное использование косметики, излишне агрессивное очищение кожи, частое использование скрабов и пиллингов, а также сон с макияжем и хронический стресс. Подытожил Кабулов тем, что молодость — не только генетика, но и образ жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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