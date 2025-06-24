Глава ООН Антониу Гутерриш регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями, вызывая огромное сожаление у российской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Огромное сожаление вызывает позиция генерального секретаря ООН господина Гутерриша, <...> который регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями», — сказал Лавров на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По словам главы дипломатии, Гутерриш отказывается «называть вещи своими именами» и не содействует России даже в получении базовой информации по ряду ключевых вопросов. В частности, министр отметил нежелание генсека ООН использовать свой авторитет для предоставления России списка лиц, чьи тела были обнаружены в Буче в апреле 2022 года, а также отсутствие расследования трагедии в Одессе в 2014 году.
Лавров подчеркнул, что подобная позиция нарушает статью 100 Устава ООН, требующую беспристрастности от должностных лиц организации. В числе других международных структур, чьи руководители, по мнению министра, также допускают нарушения, были названы ЮНЕСКО, ОЗХО и ОБСЕ. Глава МИД РФ также отметил, что на Западе, по его мнению, либо «активно поощряют возрождение нацизма, либо закрывают на это глаза». Он выразил обеспокоенность попытками «искажать историческую правду о Великой Победе» и нанесением ущерба России не только на поле боя, но и в политическом и моральном плане.
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