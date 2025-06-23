Более 146 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Они выбрали территории, которые преобразятся в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. В этом году более 146 тысяч югорчан приняли участие в выборе общественных территорий. Уже в 2026 году благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ в муниципалитетах нашего региона появятся новые комфортные пространства», — написал глава региона.
По итогам голосования, в округе благоустроят следующие территории:
– Когалым — сквер в 3-м микрорайоне;
– Лангепас — сквер «Колокол»;
– Мегион — сквер Венера Каипова;
– Нефтеюганск — общественная территория в 1-м микрорайоне;
– Нижневартовск — бульвар на набережной в створе улицы Чапаева и Речного порта;
– Нижневартовский район (Излучинск) — сквер по улице Энергетиков;
– Нягань — парк «Западный»;
– Пыть-Ях — общественная территория на улице Первопроходцев;
– Радужный — набережная «Отдыха» (2-й этап);
– Советский район (Советский) — пешеходная зона по улице Трассовиков;
– Сургут — экопарк «За Саймой» (3-й этап);
– Сургутский район (Лянтор) — сквер между 3-м и 4-м микрорайонами;
– Урай — пешеходная зона по улице Ленина;
– Ханты-Мансийск — набережная имени Геннадия Райшева;
– Югорск — парк по улице Менделеева.
Ранее URA.RU писало, что в округе по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили десятки общественных территорий. Новый этап обещает охватить еще больше городов и поселков.
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