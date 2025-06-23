23 июня 2025

Жители ХМАО выбрали парки, скверы и набережные для благоустройства в 2026 году. Список

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В ХМАО благоустроят 15 городских территорий в 2026 году
В ХМАО благоустроят 15 городских территорий в 2026 году Фото:

Более 146 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Они выбрали территории, которые преобразятся в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. В этом году более 146 тысяч югорчан приняли участие в выборе общественных территорий. Уже в 2026 году благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ в муниципалитетах нашего региона появятся новые комфортные пространства», — написал глава региона.

По итогам голосования, в округе благоустроят следующие территории:

Когалым — сквер в 3-м микрорайоне;

Лангепас — сквер «Колокол»;

Мегион — сквер Венера Каипова;

Нефтеюганск — общественная территория в 1-м микрорайоне;

Нижневартовск — бульвар на набережной в створе улицы Чапаева и Речного порта;

Нижневартовский район (Излучинск) — сквер по улице Энергетиков;

Нягань — парк «Западный»;

Пыть-Ях — общественная территория на улице Первопроходцев;

Радужный — набережная «Отдыха» (2-й этап);

Советский район (Советский) — пешеходная зона по улице Трассовиков;

Сургут — экопарк «За Саймой» (3-й этап);

Сургутский район (Лянтор) — сквер между 3-м и 4-м микрорайонами;

Урай — пешеходная зона по улице Ленина;

Ханты-Мансийск — набережная имени Геннадия Райшева;

Югорск — парк по улице Менделеева.

Ранее URA.RU писало, что в округе по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили десятки общественных территорий. Новый этап обещает охватить еще больше городов и поселков.

Ключевые слова: ХМАО, Югра, благоустройство, голосование, парки, скверы, набережные, нацпроект, Сургут, Ханты-Мансийск, telegram-канал

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Более 146 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Они выбрали территории, которые преобразятся в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. В этом году более 146 тысяч югорчан приняли участие в выборе общественных территорий. Уже в 2026 году благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ в муниципалитетах нашего региона появятся новые комфортные пространства», — написал глава региона. По итогам голосования, в округе благоустроят следующие территории: – Когалым — сквер в 3-м микрорайоне; – Лангепас — сквер «Колокол»; – Мегион — сквер Венера Каипова; – Нефтеюганск — общественная территория в 1-м микрорайоне; – Нижневартовск — бульвар на набережной в створе улицы Чапаева и Речного порта; – Нижневартовский район (Излучинск) — сквер по улице Энергетиков; – Нягань — парк «Западный»; – Пыть-Ях — общественная территория на улице Первопроходцев; – Радужный — набережная «Отдыха» (2-й этап); – Советский район (Советский) — пешеходная зона по улице Трассовиков; – Сургут — экопарк «За Саймой» (3-й этап); – Сургутский район (Лянтор) — сквер между 3-м и 4-м микрорайонами; – Урай — пешеходная зона по улице Ленина; – Ханты-Мансийск — набережная имени Геннадия Райшева; – Югорск — парк по улице Менделеева. Ранее URA.RU писало, что в округе по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили десятки общественных территорий. Новый этап обещает охватить еще больше городов и поселков. Ключевые слова: ХМАО, Югра, благоустройство, голосование, парки, скверы, набережные, нацпроект, Сургут, Ханты-Мансийск, telegram-канал
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