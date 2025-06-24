Свердловчанин впал в кому после падения с балкона на турецком курорте. Фото

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Туриста экстренно госпитализировали (архивное фото)
Туриста экстренно госпитализировали (архивное фото) Фото:

На турецком курорте в Аланье 47-летний житель Верхней Салды (Свердловская область) Дмитрий Помаз впал в кому после падения с балкона на третьем этаже гостиницы. Сейчас его родственники собирают деньги, чтобы оплачивать дорогостоящее пребывание мужчины в госпитале, рассказала его родная сестра Екатерина.

«Страховая отказывается в оказании услуг по страховому случаю. Счет в размере 10670 долларов, который предоставила больница, на данный момент является неподъемным для семьи Дмитрия. Родители пенсионеры. Больница сообщила, что за каждые сутки его пребывания еще 1250 долларов», — написала Екатерина в соцсетях.

Дмитрий является сотрудником ВСМПО-АВИСМА. На предприятии URA.RU подтвердили эту информацию — он в отпуске до 29 июня. Там пояснили, что родственники и коллеги еще не обращались на предприятие. «Мы уже связались с родственниками и подключились к решению ситуации», — подчеркнули представители корпорации.

На данный момент расследованием дела в Аланье занимается жандармерия. Проверка продолжается на основании записей с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей.

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На турецком курорте в Аланье 47-летний житель Верхней Салды (Свердловская область) Дмитрий Помаз впал в кому после падения с балкона на третьем этаже гостиницы. Сейчас его родственники собирают деньги, чтобы оплачивать дорогостоящее пребывание мужчины в госпитале, рассказала его родная сестра Екатерина. «Страховая отказывается в оказании услуг по страховому случаю. Счет в размере 10670 долларов, который предоставила больница, на данный момент является неподъемным для семьи Дмитрия. Родители пенсионеры. Больница сообщила, что за каждые сутки его пребывания еще 1250 долларов», — написала Екатерина в соцсетях. Дмитрий является сотрудником ВСМПО-АВИСМА. На предприятии URA.RU подтвердили эту информацию — он в отпуске до 29 июня. Там пояснили, что родственники и коллеги еще не обращались на предприятие. «Мы уже связались с родственниками и подключились к решению ситуации», — подчеркнули представители корпорации. На данный момент расследованием дела в Аланье занимается жандармерия. Проверка продолжается на основании записей с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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