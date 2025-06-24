На турецком курорте в Аланье 47-летний житель Верхней Салды (Свердловская область) Дмитрий Помаз впал в кому после падения с балкона на третьем этаже гостиницы. Сейчас его родственники собирают деньги, чтобы оплачивать дорогостоящее пребывание мужчины в госпитале, рассказала его родная сестра Екатерина.
«Страховая отказывается в оказании услуг по страховому случаю. Счет в размере 10670 долларов, который предоставила больница, на данный момент является неподъемным для семьи Дмитрия. Родители пенсионеры. Больница сообщила, что за каждые сутки его пребывания еще 1250 долларов», — написала Екатерина в соцсетях.
Дмитрий является сотрудником ВСМПО-АВИСМА. На предприятии URA.RU подтвердили эту информацию — он в отпуске до 29 июня. Там пояснили, что родственники и коллеги еще не обращались на предприятие. «Мы уже связались с родственниками и подключились к решению ситуации», — подчеркнули представители корпорации.
На данный момент расследованием дела в Аланье занимается жандармерия. Проверка продолжается на основании записей с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей.
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