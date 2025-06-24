Венедиктов: удары США по Ирану ведут к новой эскалации

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Новый виток эскалации в регионе может привести к серьезным последствиям
Новый виток эскалации в регионе может привести к серьезным последствиям Фото:
новость из сюжета

Москва решительно осуждает действия Вашингтона, которые последовали за недавними израильскими атаками на ядерные объекты в Иране. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Россия также решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, предпринятые вслед за израильскими нападениями на исламскую республику», — заявил Венедиктов на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Он подчеркнул, что особую тревогу вызывает тот факт, что удары нанесла страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Российский чиновник отметил, что новый виток эскалации в регионе может привести к серьезным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для всей мировой системы безопасности. По его словам, удары по стратегически важным объектам создают угрозу распространения конфликта и дальнейшей дестабилизации.

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Москва решительно осуждает действия Вашингтона, которые последовали за недавними израильскими атаками на ядерные объекты в Иране. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. «Россия также решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, предпринятые вслед за израильскими нападениями на исламскую республику», — заявил Венедиктов на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Он подчеркнул, что особую тревогу вызывает тот факт, что удары нанесла страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Российский чиновник отметил, что новый виток эскалации в регионе может привести к серьезным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для всей мировой системы безопасности. По его словам, удары по стратегически важным объектам создают угрозу распространения конфликта и дальнейшей дестабилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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