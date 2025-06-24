Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к Израилю с призывом воздержаться от ударов бомбами по территории Ирана. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.
«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы», — написал Трамп в Truth Social. Он отметил, подобные действия Израиля, будут расцениваться как значительное нарушение. Трамп также призвал немедленно отозвать пилотов.
Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности между Ираном и Израилем о перемирии. По его словам, первыми прекратят огонь иранские военные, затем — израильские. Однако утром израильская радиостанция Kan передала, что Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. Министр обороны Исраэль Кац распорядился ответить на атаку.
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