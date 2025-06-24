Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран

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Трамп призвал Израиль отзывать своих пилотов
Трамп призвал Израиль отзывать своих пилотов Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к Израилю с призывом воздержаться от ударов бомбами по территории Ирана. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social. 

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы», — написал Трамп в Truth Social. Он отметил, подобные действия Израиля, будут расцениваться как значительное нарушение. Трамп также призвал немедленно отозвать пилотов. 

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности между Ираном и Израилем о перемирии. По его словам, первыми прекратят огонь иранские военные, затем — израильские. Однако утром израильская радиостанция Kan передала, что Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. Министр обороны Исраэль Кац распорядился ответить на атаку.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к Израилю с призывом воздержаться от ударов бомбами по территории Ирана. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.  «Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы», — написал Трамп в Truth Social. Он отметил, подобные действия Израиля, будут расцениваться как значительное нарушение. Трамп также призвал немедленно отозвать пилотов.  Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности между Ираном и Израилем о перемирии. По его словам, первыми прекратят огонь иранские военные, затем — израильские. Однако утром израильская радиостанция Kan передала, что Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. Министр обороны Исраэль Кац распорядился ответить на атаку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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