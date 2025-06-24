Иран и Израиль объявили о перемирии: что известно о режиме прекращения огня

Иран и Израиль официально объявили режим прекращения огня на Ближнем Востоке. Причем в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнили, что со своей стороны выполнили все поставленные цели, а именно — уничтожили ядерные объекты Тегерана. При этом Иран за несколько часов до начала действия режима активно атаковал Израиль, в результате чего в городе Беэр-Шева погибли трое мирных.
Перемирию также поспособствовал американский президент Дональд Трамп, который этой ночью изначально и анонсировал прекращение огня. Он также написал в своих соцсетях, что в случае нарушения режима последствия ощутит на себе каждая из сторон. Причем незадолго до этого США сами вмешались в конфликт, ударив по Ирану. Спустя недолгое время ЦАХАЛ обвинил Иран в нарушении перемирия. Что известно в настоящий момент о перемирии Ирана и Израиля и станет оно шагом к прекращению войны в целом — в материале URA.RU.
Предпосылкой к миру стал удар по США
Предпосылкой к перемирию между Ираном и Израилем послужила атака со стороны Тегерана на американскую военную базу в Катаре. Накануне вечером Иран запустил до девяти ракет по базе США Аль-Удейд в Катаре, о чем сообщил портал Axios. Однако, согласно данным, все ракеты были успешно перехвачены системами ПВО.
В ответ на агрессивные действия со стороны Ирана министерство иностранных дел Катара призвало все стороны, включая Израиль к немедленному прекращению всех военных операций и возврату к переговорам. После этого инцидента Катар выступил посредником в переговорах между Ираном и Израилем, что в конечном итоге способствовало началу перемирия. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел телефонный разговор с иранскими властями. В ходе беседы он убеждал их принять предложение США о прекращении огня с Израилем, писали Reuters. По итогу этой же ночью Иран согласился на прекращение огня с Тель-Авивом при посредничестве Катара, при этом еще за несколько часов Иран, наоборот, опровергал эту информацию. Изначально предполагалось, что сначала Иран объявит о прекращении огня на 12 часов, а затем Израиль — на аналогичный период.
Угрозы от Трампа и обещания светлого будущего
Далее Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что мирное соглашение между Израилем и Ираном вступит в силу в течение ближайших 12 часов. Он заявил, что Иран и Израилем одновременно пришли к нему с предложением о мире.
Американский президент также пообещал, что в случае заключения мира обе стороны получат возможность «увидеть светлое будущее». Однако он предупредил, что в случае отказа участников ближневосточного конфликта от мира, и Израиль и Иран рискуют «многое потерять».
За час до мира Иран нанес последний удар
Уже после того, как Трамп анонсировал режим прекращения огня на Ближнем Востоке и Иран согласился на это, Тегеран нанес массированный ракетный удар по югу Израиля. По итогу иранская ракета разрушила семиэтажное здание в городе Беэр-Шева, в результате удара погибли четыре человека и еще семь получили ранения. Об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на местные экстренные службы. Атака была произведена за час до потенциального перемирия.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) затем обозначил свои мотивы. По данным ведомства, изначально атака была направлена именно на израильский центр компании Microsoft в Беэр-Шеве, который, по их данным, сотрудничает с военными Израиля и поддерживает операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В сообщении КСИР отмечается, что целью удара стал комплекс, объединяющий офисы корпорации и жилые резиденции сотрудников, связанных с технологиями искусственного интеллекта и разведкой.
Режим прекращения огня официально объявлен...
Прекращение огня в конфликте Ирана и Израиля официально вступило через несколько часов после удара Ирана по Беэр-Шева. В своих соцсетях Трамп также объявил об этом.
«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!», — написал Дональд Трамп.
Параллельно с этим о прекращении огня объявили и в Иране. Однако в Израиле на тот момент ничего не говорили по этому поводу. Однако спустя час в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что согласились на перемирие, однако Израиль готов будет дать решительный ответ на любое нарушение прекращения огня со стороны Ирана. Там же сообщили, что в ходе своей операции, начатой еще 13 июня, выполнили все цели по уничтожению иранских объектов. Причем задача была перевыполнена.
...но перемирие продлилось недолго?
Примерно час спустя ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет с территории Ирана по Израилю на фоне объявленного ранее режима прекращения огня. Там отметили, что на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги.
Министр обороны Израиля Исраель Кац заявил, что еврейская сторона решительно ответит на нарушение. Он поручил интенсивно атаковать Тегеран. В Иране в свою очередь опровергли обвинения.
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