24 июня 2025

В ХМАО возник дефицит съемных квартир и гостиниц во время IT-форума

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске возник дефицит гостиниц во время IT-форума
В Ханты-Мансийске возник дефицит гостиниц во время IT-форума Фото:

В Ханты-Мансийске резко сократилось число свободных квартир с посуточной арендой и номеров в гостиницах во время международного IT-форума. Предложение на рынке сократилось более чем на 90%, выяснило URA.RU.

«Любое крупное событие и резкий приток спроса для местного рынка — своеобразный форс-мажор. Если бы это было стабильно, рынок был бы готов. Люди бы покупали жилье, которое сдавали краткосрочно, потому что понимали: условно раз в неделю у них будет наплыв. А если емкость рынка имеет нестабильную наполняемость, то инвесторы не будут создавать себе риски и покупать жилье, чтобы ждать какого-то крупного события», — пояснил URA.RU ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

На момент написания материала в Ханты-Мансийске осталось около 10 вариантов гостиниц и посуточных квартир, которые остались свободны с 25 по 27 июня, согласно данным в сервисах бронирования. В другие дни по городу доступно более 150 вариантов посуточного жилья.

Прежде всего, во время подобных крупных мероприятий разбирают жилье вблизи места проведения. «Либо центральные части городов. Люди совмещают мероприятия с туристической составляющей, поэтому селятся в центре», — добавляют риелторы.

Ситуацию с заполненными гостиницами агентству также подтвердили во время пресс-конференции, посвященной мероприятию. «На форум приехали 3200 участников. В гостиницах заняты все номера», — сообщили журналисту агентства.

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В Ханты-Мансийске резко сократилось число свободных квартир с посуточной арендой и номеров в гостиницах во время международного IT-форума. Предложение на рынке сократилось более чем на 90%, выяснило URA.RU. «Любое крупное событие и резкий приток спроса для местного рынка — своеобразный форс-мажор. Если бы это было стабильно, рынок был бы готов. Люди бы покупали жилье, которое сдавали краткосрочно, потому что понимали: условно раз в неделю у них будет наплыв. А если емкость рынка имеет нестабильную наполняемость, то инвесторы не будут создавать себе риски и покупать жилье, чтобы ждать какого-то крупного события», — пояснил URA.RU ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов. На момент написания материала в Ханты-Мансийске осталось около 10 вариантов гостиниц и посуточных квартир, которые остались свободны с 25 по 27 июня, согласно данным в сервисах бронирования. В другие дни по городу доступно более 150 вариантов посуточного жилья. Прежде всего, во время подобных крупных мероприятий разбирают жилье вблизи места проведения. «Либо центральные части городов. Люди совмещают мероприятия с туристической составляющей, поэтому селятся в центре», — добавляют риелторы. Ситуацию с заполненными гостиницами агентству также подтвердили во время пресс-конференции, посвященной мероприятию. «На форум приехали 3200 участников. В гостиницах заняты все номера», — сообщили журналисту агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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