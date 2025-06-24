Переезд без звонка военкомату обойдется россиянам в 20 тысяч рублей

На пленарном заседании депутаты во втором и третьем чтении приняли закон об административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на новое место. Штраф за это нарушение вырастет в четыре раза — до 20 тысяч рублей. Это следует из материала, опубликованного на сайте Госдумы РФ.
«Нарушителям будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — говорится в материале на сайте Госдумы. На данный момент сумма за подобное нарушение не превышает 5 тысяч рублей.
Согласно пояснительной записке, предоставленной Минобороны, в 2023 году свыше 47 тысяч граждан были привлечены к ответственности за административные нарушения, связанные с воинским учетом. Из этого числа штрафы были наложены на 28,7 тысячи человек. Остальные ограничились вынесением предупреждений.
Ранее Госдума уже принимала законы, направленные на ужесточение административной ответственности: в частности, были увеличены штрафы за нарушения маркировки материалов иностранными агентами, а также введены более строгие наказания за кибермошенничество. Эти инициативы отражают общий курс на усиление контроля за исполнением законодательства и повышение дисциплины среди граждан и организаций.
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