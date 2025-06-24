Переезд без звонка военкомату обойдется россиянам в 20 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штрафы за несообщение в военкомат о факте переезда вырастут в 4 раза
Штрафы за несообщение в военкомат о факте переезда вырастут в 4 раза Фото:

На пленарном заседании депутаты во втором и третьем чтении приняли закон об административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на новое место. Штраф за это нарушение вырастет в четыре раза — до 20 тысяч рублей. Это следует из материала, опубликованного на сайте Госдумы РФ.

«Нарушителям будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — говорится в материале на сайте Госдумы. На данный момент сумма за подобное нарушение не превышает 5 тысяч рублей.

Согласно пояснительной записке, предоставленной Минобороны, в 2023 году свыше 47 тысяч граждан были привлечены к ответственности за административные нарушения, связанные с воинским учетом. Из этого числа штрафы были наложены на 28,7 тысячи человек. Остальные ограничились вынесением предупреждений.

Ранее Госдума уже принимала законы, направленные на ужесточение административной ответственности: в частности, были увеличены штрафы за нарушения маркировки материалов иностранными агентами, а также введены более строгие наказания за кибермошенничество. Эти инициативы отражают общий курс на усиление контроля за исполнением законодательства и повышение дисциплины среди граждан и организаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пленарном заседании депутаты во втором и третьем чтении приняли закон об административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на новое место. Штраф за это нарушение вырастет в четыре раза — до 20 тысяч рублей. Это следует из материала, опубликованного на сайте Госдумы РФ. «Нарушителям будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — говорится в материале на сайте Госдумы. На данный момент сумма за подобное нарушение не превышает 5 тысяч рублей. Согласно пояснительной записке, предоставленной Минобороны, в 2023 году свыше 47 тысяч граждан были привлечены к ответственности за административные нарушения, связанные с воинским учетом. Из этого числа штрафы были наложены на 28,7 тысячи человек. Остальные ограничились вынесением предупреждений. Ранее Госдума уже принимала законы, направленные на ужесточение административной ответственности: в частности, были увеличены штрафы за нарушения маркировки материалов иностранными агентами, а также введены более строгие наказания за кибермошенничество. Эти инициативы отражают общий курс на усиление контроля за исполнением законодательства и повышение дисциплины среди граждан и организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...