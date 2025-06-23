23 июня 2025

В ХМАО нашли тело мужчины, утонувшего во время купания в карьере

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего в Нефтеюганском районе 12 дней назад
Спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего в Нефтеюганском районе 12 дней назад Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО спасатели нашли тело мужчины, который купался в карьере. Он числился пропавшим с 12 июня, сообщил telegram-канал МЧС по ХМАО.

«В Нефтеюганском районе завершены поисковые работы на водоеме карьера 12 МА. Сегодня утром, 24 июня, было обнаружено тело мужчины 2004 года рождения», — сообщили в МЧС.

Ранее URA.RU писало, что Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 12 июня 21-летний мужчина отдыхал в компании на берегу карьера. Он зашел в воду и пропал. Вещи и телефон мужчины нашли на берегу.

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В Нефтеюганском районе ХМАО спасатели нашли тело мужчины, который купался в карьере. Он числился пропавшим с 12 июня, сообщил telegram-канал МЧС по ХМАО. «В Нефтеюганском районе завершены поисковые работы на водоеме карьера 12 МА. Сегодня утром, 24 июня, было обнаружено тело мужчины 2004 года рождения», — сообщили в МЧС. Ранее URA.RU писало, что Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 12 июня 21-летний мужчина отдыхал в компании на берегу карьера. Он зашел в воду и пропал. Вещи и телефон мужчины нашли на берегу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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