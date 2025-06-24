Под Челябинском двое подростков погибли, врезавшись в столб на мотоцикле

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На месте работают сотрудники ГАИ
На месте работают сотрудники ГАИ Фото:

В селе Казанцево под Челябинском двое подростков насмерть разбились на мотоцикле. По сообщениям очевидцев, они врезались в столб.

«Мальчики катались на мотоцикле. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате оба подростка погибли», — рассказали URA.RU очевидцы.

По данным URA.RU, одному из подростков было 15 лет, второму 16. Прав на управление мотоциклом они не имели.

URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ области. Там сообщили, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Также в Казанцево выехал заместитель начальника регионального управления ГАИ Николай Косарев. Информация по инциденту уточняется.

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В селе Казанцево под Челябинском двое подростков насмерть разбились на мотоцикле. По сообщениям очевидцев, они врезались в столб. «Мальчики катались на мотоцикле. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате оба подростка погибли», — рассказали URA.RU очевидцы. По данным URA.RU, одному из подростков было 15 лет, второму 16. Прав на управление мотоциклом они не имели. URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ области. Там сообщили, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Также в Казанцево выехал заместитель начальника регионального управления ГАИ Николай Косарев. Информация по инциденту уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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