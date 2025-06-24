Под Челябинском двое подростков погибли, врезавшись в столб на мотоцикле

В селе Казанцево под Челябинском двое подростков насмерть разбились на мотоцикле. По сообщениям очевидцев, они врезались в столб.
«Мальчики катались на мотоцикле. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате оба подростка погибли», — рассказали URA.RU очевидцы.
По данным URA.RU, одному из подростков было 15 лет, второму 16. Прав на управление мотоциклом они не имели.
URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ области. Там сообщили, что на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Также в Казанцево выехал заместитель начальника регионального управления ГАИ Николай Косарев. Информация по инциденту уточняется.
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