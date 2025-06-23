В ХМАО паводок стремительно теряет силу

В Югре продолжается спад паводка — за сутки уровень воды в Оби у Нижневартовска снизился на пять сантиметров, до отметки 908 см. Общее число подтопленных участков по округу уменьшилось до 165, сообщило окружное управление МЧС.
«Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. В Нижневартовске подтоплен 51 приусадебный участок (за сутки минус 25 участков), уровень воды в р. Обь 908 (-5) см», — сообщили в ведомстве.
Пик паводка в районе Нижневартовска был зафиксирован 10 июня, когда вода в Оби достигла 934 см. Снижение уровня началось 15 июня.
Больше всего участков остается затоплено в Лангепасе — 58. В Мегионе подтоплены 10 участков, в Пашторах Белоярского района — 11. Также остаются подтопления в Березовском, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах.
Существенное снижение уровня воды наблюдается в Лангепасе — на три сантиметра, в Лемпино — на два см. В Белогорье, Зенково, Троице и населенных пунктах Березовского района уровень воды остается стабильным. Незначительное повышение зафиксировано только в районе Пашторы, где вода в Оби поднялась на два см и достигла 917 см.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО затопило почти 300 приусадебных участков и вертолетную площадку. Большего всего от паводка страдают дачники Нижневартовска и Мегиона.
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