23 июня 2025

Битва дронов и нейросетей: как пройдет IT-форум в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске стартует XVI Международный IT-форум
© Служба новостей «URA.RU»
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На IT-форуме в Ханты-Мансийске будут представлены лучшие наработки региона в сфере искусственного интеллекта
На IT-форуме в Ханты-Мансийске будут представлены лучшие наработки региона в сфере искусственного интеллекта Фото:

В Ханты-Мансийске 25 июня стартует XVI международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. ХМАО представит свои лучшие наработки по искусственному интеллекту, который используется в госуправлении, а на одной из площадок пройдет битва дронов.

«В этом году центральная тема форума – «Мир, основанный на данных» и посвященный реализации нацпроекта «Цифровая трансформация государства и экономика данных». У нас пройдут большие соревнования гонки дронов [для всех желающих] от 14 лет и старше. А также соревнование по фиджитал-спорту, интересное мероприятие, которое позволяет активно входить в цифровую среду», – рассказал замгубернатора Югры Павел Ципорин.

Многие компании на выставке представят разработки в сфере искусственного интеллекта, которые используются в Югре в госуправлении. Партнеры форума, которые внесли значительный вклад в развитие ИИ получат награды, а также посоревнуются с другими разработчиками.

«Будет проведена битва искусственных интеллектов. Мы поставим одинаковые задачи для разных генеративных моделей от разных производителей, и эксперты будут решать какая из нейросетей лучше разбирается в том или ином вопросе», – отметил Ципорин.

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В Ханты-Мансийске 25 июня стартует XVI международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. ХМАО представит свои лучшие наработки по искусственному интеллекту, который используется в госуправлении, а на одной из площадок пройдет битва дронов. «В этом году центральная тема форума – «Мир, основанный на данных» и посвященный реализации нацпроекта «Цифровая трансформация государства и экономика данных». У нас пройдут большие соревнования гонки дронов [для всех желающих] от 14 лет и старше. А также соревнование по фиджитал-спорту, интересное мероприятие, которое позволяет активно входить в цифровую среду», – рассказал замгубернатора Югры Павел Ципорин. Многие компании на выставке представят разработки в сфере искусственного интеллекта, которые используются в Югре в госуправлении. Партнеры форума, которые внесли значительный вклад в развитие ИИ получат награды, а также посоревнуются с другими разработчиками. «Будет проведена битва искусственных интеллектов. Мы поставим одинаковые задачи для разных генеративных моделей от разных производителей, и эксперты будут решать какая из нейросетей лучше разбирается в том или ином вопросе», – отметил Ципорин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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