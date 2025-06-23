Битва дронов и нейросетей: как пройдет IT-форум в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 25 июня стартует XVI международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. ХМАО представит свои лучшие наработки по искусственному интеллекту, который используется в госуправлении, а на одной из площадок пройдет битва дронов.
«В этом году центральная тема форума – «Мир, основанный на данных» и посвященный реализации нацпроекта «Цифровая трансформация государства и экономика данных». У нас пройдут большие соревнования гонки дронов [для всех желающих] от 14 лет и старше. А также соревнование по фиджитал-спорту, интересное мероприятие, которое позволяет активно входить в цифровую среду», – рассказал замгубернатора Югры Павел Ципорин.
Многие компании на выставке представят разработки в сфере искусственного интеллекта, которые используются в Югре в госуправлении. Партнеры форума, которые внесли значительный вклад в развитие ИИ получат награды, а также посоревнуются с другими разработчиками.
«Будет проведена битва искусственных интеллектов. Мы поставим одинаковые задачи для разных генеративных моделей от разных производителей, и эксперты будут решать какая из нейросетей лучше разбирается в том или ином вопросе», – отметил Ципорин.
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