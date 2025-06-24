Медуниверситет в Перми значительно повысил стоимость обучения

Пермская государственная медицинская академия имени Вагнера опубликовала стоимость обучения на 2025/2026 год. Отмечается значительный рост платы за обучение по ряду специальностей.
«Так, стоимость обучения на программе специалитета „Лечебное дело“ в новом учебном году составит 270 тысяч рублей, что на 35% превышает показатель 2024 года (200 тысяч рублей). Аналогичная сумма установлена и для специальности „Педиатрия“, где рост составил 50% по сравнению с прошлогодней стоимостью в 180 тысяч рублей», — сказано на официальном сайте образовательного учреждения.
Цена обучения по направлению «Стоматология» увеличилась до 330 тысяч рублей, что свидетельствует о росте на 22% относительно 2024 года. Тогда плата составляла 270 тысяч рублей.
Образование по специальности «Медико-профилактическое дело» теперь обойдется студентам в 200 тысяч рублей — это на треть (33%) больше, чем в 2024 году, когда стоимость составляла 150 тысяч рублей. Обучение по специальности «Клиническая психология» также подорожало. Плата за год составляет 160 тысяч рублей, что на 22% выше прошлогоднего уровня (130 тысяч рублей).
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ПНИПУ в 2025 году увеличено количество бюджетных мест на самые популярные направления для поступления. Как рассказали корреспонденту в вузе, наибольшим спросом у абитуриентов пользуются направления, связанные с ИТ- и химическими технологиями, а также направления гуманитарного профиля.
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