Пермский производитель спортивной обуви получил убытки

Пермский производитель спортивной обуви получил убыток в 27,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кроме того, в течение года численность персонала снизилась с 473 до 401 сотрудника
Кроме того, в течение года численность персонала снизилась с 473 до 401 сотрудника Фото:

Компания ООО «Трек», занимающаяся выпуском спортивной и туристической обуви, обнародовала финансовые результаты за 2024 год. Выручка предприятия уменьшилась менее чем на 5%, снизившись с 1,1 млрд до 1,05 млрд рублей.

«Однако финансовые показатели по прибыли значительно ухудшились. Вместо чистой прибыли в размере 190 тысяч рублей по итогам 2023 года общество зафиксировало чистый убыток в объеме 27,5 млн рублей. Кроме того, в течение года численность персонала снизилась с 473 до 401 сотрудника», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». 

Весной 2024 года ООО «Трек» запустило новое производственное подразделение в Узбекистане. Кроме того, были открыты дополнительные производственные объекты в Кунгуре и Лысьве. Руководство компании ранее сообщало, что на создание новых площадок за 2023 год было направлено свыше 50 млн рублей инвестиций.

Фабрика «Трек» входит в состав холдинга «А.В.Т.-Спорт», принадлежащего пермскому предпринимателю Алексею Тарасенко. Предприятие специализируется на изготовлении спортивной и туристической обуви.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в рамках судебного разбирательства о признании самовольной постройкой и сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми назначена специализированная строительно-техническая экспертиза. Спорный объект находится на шоссе Космонавтов, 186. Инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Одноэтажное здание является вторым магазином сети в краевой столице.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания ООО «Трек», занимающаяся выпуском спортивной и туристической обуви, обнародовала финансовые результаты за 2024 год. Выручка предприятия уменьшилась менее чем на 5%, снизившись с 1,1 млрд до 1,05 млрд рублей. «Однако финансовые показатели по прибыли значительно ухудшились. Вместо чистой прибыли в размере 190 тысяч рублей по итогам 2023 года общество зафиксировало чистый убыток в объеме 27,5 млн рублей. Кроме того, в течение года численность персонала снизилась с 473 до 401 сотрудника», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».  Весной 2024 года ООО «Трек» запустило новое производственное подразделение в Узбекистане. Кроме того, были открыты дополнительные производственные объекты в Кунгуре и Лысьве. Руководство компании ранее сообщало, что на создание новых площадок за 2023 год было направлено свыше 50 млн рублей инвестиций. Фабрика «Трек» входит в состав холдинга «А.В.Т.-Спорт», принадлежащего пермскому предпринимателю Алексею Тарасенко. Предприятие специализируется на изготовлении спортивной и туристической обуви. Ранее URA.RU сообщало о том, что в рамках судебного разбирательства о признании самовольной постройкой и сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми назначена специализированная строительно-техническая экспертиза. Спорный объект находится на шоссе Космонавтов, 186. Инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Одноэтажное здание является вторым магазином сети в краевой столице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...