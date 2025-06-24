Пермский производитель спортивной обуви получил убытки

Компания ООО «Трек», занимающаяся выпуском спортивной и туристической обуви, обнародовала финансовые результаты за 2024 год. Выручка предприятия уменьшилась менее чем на 5%, снизившись с 1,1 млрд до 1,05 млрд рублей.
«Однако финансовые показатели по прибыли значительно ухудшились. Вместо чистой прибыли в размере 190 тысяч рублей по итогам 2023 года общество зафиксировало чистый убыток в объеме 27,5 млн рублей. Кроме того, в течение года численность персонала снизилась с 473 до 401 сотрудника», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Весной 2024 года ООО «Трек» запустило новое производственное подразделение в Узбекистане. Кроме того, были открыты дополнительные производственные объекты в Кунгуре и Лысьве. Руководство компании ранее сообщало, что на создание новых площадок за 2023 год было направлено свыше 50 млн рублей инвестиций.
Фабрика «Трек» входит в состав холдинга «А.В.Т.-Спорт», принадлежащего пермскому предпринимателю Алексею Тарасенко. Предприятие специализируется на изготовлении спортивной и туристической обуви.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в рамках судебного разбирательства о признании самовольной постройкой и сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми назначена специализированная строительно-техническая экспертиза. Спорный объект находится на шоссе Космонавтов, 186. Инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Одноэтажное здание является вторым магазином сети в краевой столице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!