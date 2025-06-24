Стало известно о состоянии мальчика, которого дебошир едва не убил в Шереметьево

Омбудсмен Мишонова: мозг пострадавшего в Шереметьево мальчика не пострадал
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Пострадавшего мальчика вскоре могут перевести из реанимации
Пострадавшего мальчика вскоре могут перевести из реанимации Фото:
новость из сюжета
Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме

Мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту «Шереметьево», в скором времени могут перевести из реанимационного отделения. Врачи отмечают, что у ребенка не выявлено повреждений головного мозга. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Состояние стабильное, мозг не пострадал, но малыш получил переломы черепа. <...> Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение», — написала Мишонова в своем telegram-канале. Она добавила, что восстановление ребенка займет не менее месяца.

В ближайшие двое суток врачи планируют попытаться снять мальчика с аппарата искусственной вентиляции легких. Проведение МРТ завершено, в настоящее время пациент продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна, добавила Мишонова. 

Ранее в зоне выдачи багажа московского аэропорта мужчина поднял на руки ребенка и бросил его на пол. Мальчик получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. Злоумышленник задержан правоохранительными органами. Установлено, что он был в состоянии наркотического опьянения. 

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Мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту «Шереметьево», в скором времени могут перевести из реанимационного отделения. Врачи отмечают, что у ребенка не выявлено повреждений головного мозга. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. «Состояние стабильное, мозг не пострадал, но малыш получил переломы черепа. <...> Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение», — написала Мишонова в своем telegram-канале. Она добавила, что восстановление ребенка займет не менее месяца. В ближайшие двое суток врачи планируют попытаться снять мальчика с аппарата искусственной вентиляции легких. Проведение МРТ завершено, в настоящее время пациент продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна, добавила Мишонова.  Ранее в зоне выдачи багажа московского аэропорта мужчина поднял на руки ребенка и бросил его на пол. Мальчик получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. Злоумышленник задержан правоохранительными органами. Установлено, что он был в состоянии наркотического опьянения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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