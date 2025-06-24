Стало известно о состоянии мальчика, которого дебошир едва не убил в Шереметьево

Мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту «Шереметьево», в скором времени могут перевести из реанимационного отделения. Врачи отмечают, что у ребенка не выявлено повреждений головного мозга. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
«Состояние стабильное, мозг не пострадал, но малыш получил переломы черепа. <...> Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение», — написала Мишонова в своем telegram-канале. Она добавила, что восстановление ребенка займет не менее месяца.
В ближайшие двое суток врачи планируют попытаться снять мальчика с аппарата искусственной вентиляции легких. Проведение МРТ завершено, в настоящее время пациент продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна, добавила Мишонова.
Ранее в зоне выдачи багажа московского аэропорта мужчина поднял на руки ребенка и бросил его на пол. Мальчик получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. Злоумышленник задержан правоохранительными органами. Установлено, что он был в состоянии наркотического опьянения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.