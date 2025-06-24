Силовики выясняют причины смерти офицера Росгвардии в челябинском Озерске

Офицер служил в части, охраняющей ЗАТО Озерск в Челябинской области (фото из архива)
Старший лейтенант Росгвардии найден мертвым в ЗАТО Озерск Челябинской области. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной его гибели.
«Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Семье погибшего будут оказаны все меры социальной поддержки», — прокомментировали ситуацию URA.RU в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.
По информации агентства не исключено, что офицер мог совершить самоубийство. Следственные действия продолжаются.
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