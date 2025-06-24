ТМК раскрыла размер инвестиций в развитие регионов России

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) опубликовала отчет за 2024 год, который говорит об увеличении вовлеченности персонала, росте социальных инвестиций и внедрении новых экологических стандартов. В пресс-службе корпорации URA.RU рассказали, что ТМК вложила 2,9 млрд рублей в поддержку инфраструктуры и благотворительных проектов в регионах России.
«В 2024 году уровень вовлеченности персонала увеличился на девять процентных пунктов и превысил средний показатель по отрасли. В фокусе особого внимания оставались вопросы промышленной безопасности и сохранения здоровья сотрудников. На всех производственных площадках были проведены Дни безопасности труда, участие в которых приняли 46 тысяч сотрудников и четыре тысячи работников подрядных организаций», — следует из отчета.
Компания также сообщает о запуске проекта по совершенствованию культуры безопасности труда, внедрении цифровых инструментов управления безопасностью, что позволило снизить коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени и избежать смертельных случаев на производстве. В рамках корпоративных программ прошла индексация заработной платы, реализованы мероприятия по развитию компетенций на базе Корпоративного университета ТМК2U, а также организованы стажировки для преподавателей и профориентация для студентов в проекте «Профессионалитет».
В отчете подчеркивается, что в 2024 году шесть заводов ТМК получили комплексные экологические разрешения. Совокупные затраты на природоохранную деятельность превысили 4,6 млрд рублей, из которых 23% были направлены на внедрение «зеленых» технологий.
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