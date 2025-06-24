Поставка новых автобусов-гармошек в Пермь задерживается на два месяца

Поставка автобусов-гармошек для ООО «Ярославская транспортная компания — 2» задерживается на два месяца. Перевозчик должен был выйти на маршруты №№1, 14, 15 и 67 в Перми. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин на заседании гордумы, отвечая на вопрос депутата Максима Спиридонова.
Спиридонов поинтересовался результатами работы новых автобусов-гармошек и уточнил, когда на маршруты выйдет оставшаяся техника. «По новым контрактам автобусы-гармошки должны были начать ездить и на маршрутах №№1, 14 и 15. Но у завода-производителя ГАЗ, который гармошки только произвел, появились небольшие вопросы с сертификацией. На два месяца у нас сдвинулась поставка автобусов большого класса, но обязательно все взятые на себя обязательства перевозчики выполнят», — сообщил Соснин.
Сейчас власти Перми ищут временных перевозчиков для автобусов №1 и №15. За задержку выхода на маршруты ООО «Ярославская транспортная компания — 2» получит штраф.
Автобусы-гармошки в Перми должны работать на маршрутах №№1, 14, 15, 27, 50 и 53. На маршрут №50 они вышли раньше начала действия новых контрактов — еще в январе 2025 года. За это время количество перевезенных пассажиров на маршруте увеличилось более чем на 50 тысяч человек. Сейчас по городу ездят 55 автобусов-гармошек, а до конца года их будет уже 108. «Трамваи и автобусы особо большого класса в перспективе станут основой развития транспортной системы Перми», — добавил мэр.
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