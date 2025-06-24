Челябинский губернатор предложил Мишустину меры по развитию креативной экономики

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с предложениями по развитию креативной экономики на стратсессии у главы правительства России Михаила Мишустина. Инициативы глава региона представил как глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», пояснили URA.RU в пресс-службе правительства области.
Текслер акцентировал внимание на следующих направлениях:
Формирование управленческих региональных команд, реализация ими положений федерального закона в регионах. Это разработка и утверждение нормативно-правовой базы, а также формирование реестров субъектов креативных индустрий.
Развитие необходимой инфраструктуры поддержки — она может быть развернута на базе Центров «Мой бизнес» или в виде отдельных специализированных организаций поддержки креативных индустрий.
Внедрение отдельных региональных налоговых льгот, к примеру пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов креативных индустрий. Алексей Текслер добавил, что в Челябинской области планируется ввести налоговую льготу по УСН для субъектов креативных индустрий.
«Возможно развернуть меры поддержки конкретных отраслей. Важно грамотно комбинировать федеральные инструменты поддержки, которых сегодня в разных отраслях достаточно, и дополнять их своими региональными мерами, заточенными на конкретные отрасли», — уточнил губернатор.
Добавив, что в перспективе работу регионов нужно подкреплять федеральной поддержкой: через запуск специальных программ кредитования, докапитализацию региональных гарантийных фондов и микрофинансовых организаций, централизованное обучение.
Подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики поручил правительству совместно с регионами президент Путин. Задача — увеличить долю творческих индустрий в экономике к 2030 году до 6% ВВП.
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