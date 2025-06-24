Губернатор Гусев: свыше 40 БПЛА сбито над Воронежской областью 24 июня

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БПЛА атаковали Россию
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В утренние часы 24 июня в 12 муниципальных районах и городских округах Воронежской области, а также в приграничных зонах, дежурные подразделения противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали свыше 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев у себя в telegram-канале. По имеющейся информации, пострадавших в результате происшествий нет.

Предварительно установлено, что в одном из городских округов обломки сбитых дронов причинили повреждения четырем автомобилям. В настоящее время сохраняется угроза новых атак беспилотников на территории региона.

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В утренние часы 24 июня в 12 муниципальных районах и городских округах Воронежской области, а также в приграничных зонах, дежурные подразделения противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали свыше 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. «В 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев у себя в telegram-канале. По имеющейся информации, пострадавших в результате происшествий нет. Предварительно установлено, что в одном из городских округов обломки сбитых дронов причинили повреждения четырем автомобилям. В настоящее время сохраняется угроза новых атак беспилотников на территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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