«Трогают, снимают и тащат в туалет»: участники пикап-курсов довели до истерики жительниц Москвы

Несколько девушек из Москвы пожаловались на домогательства на улице со стороны незнакомых мужчин, которые трогают их, снимают происходящее на камеру и просят пройти вместе с ними в туалет. Делают они это по заданию инфокоучей. Подобное поведение, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, является неприемлемым. Организаторов подобных «уроков» он предложил поместить на лечение.
«Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость — это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния данного человека. И самое лучшее будет, конечно, не просто изоляция этого гражданина, а изоляция с принудительным лечением», — подчеркнул Милонов в разговоре с Газета.ru.
Депутат отметил, что введение этой меры позволит инфоблогеру выйти оттуда обратно в цивилизованный мир в адекватном состоянии. Милонов также добавил, что организация подобных занятий может говорить о наличии «стойкого психического расстройства» у таких инфокоучей.
Ранее в Москве было зафиксировано несколько случаев сексуальных домогательств в общественных местах. Мужчины подходили к незнакомым женщинам и прикасались к их интимным частям тела. Позднее выяснилось, что данные инциденты связаны с проведением тренинга, в рамках которого участников инструктировали подойти к случайной прохожей и найти предлог, чтобы дотронуться до нее, пишет telegram-канал Baza.
Ранее в России уже возбуждались уголовные дела против инфокоучей, чьи тренинги сопровождались скандалами и обвинениями в мошенничестве: так, в марте 2024 года в России был заочно арестован и объявлен в международный розыск Денис Байгужин. Однако выяснилось, что он продолжает дистанционно вести «школу соблазнения богатых мужчин» из Дубая. Свои курсы женский пикап-коучер продает за 350 тысяч рублей.
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