Челябинский коучер, сбежавший в Дубай, продолжает наживаться на доверчивых девушках

Уроженец поселка Метлино Челябинской области Денис Байгужин, находящийся в международном розыске и заочно арестованный в РФ по обвинению в мошенничестве, продолжает дистанционно вести «школу соблазнения» из Дубая. Женский пикап-коучер продает курсы по 350 тысяч рублей.
«Его „школа соблазнения“ обучает женщин охмурять богатых мужчин, выполнять унизительные задания и инвестировать в фиктивные проекты. Стоимость программ — до 350 тысяч рублей», — сообщил канал РЕН ТВ.
Телеканал рассказал, что бывшие ученицы жалуются на жесткие психологические манипуляции. Байгужин заставлял девушек делать различные задания — например, раздеться на улице, зарезать курицу, лечь в гроб.
Несмотря на то, что коучер находится в Объединенных Арабских Эмиратах, его курсы оплачиваются через российскую онлайн-школу. Не исключено, что в «школе соблазнения» есть признаки деструктивной секты.
Байгужин родился в Метлино Озерского городского округа. Мужчина работал в правоохранительных органах. Затем — частным детективом. Позднее решил стать дамским гуру по устройству личной жизни. В марте 2024 года челябинца заочно арестовали по решению Пресненского суда города Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее в России уже возбуждались дела против известных образовательных коучей: в ноябре 2023 года был задержан Аяз Шабутдинов, основатель «Лайк центра», который признал вину в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Его деятельность также была связана с продажей дорогостоящих курсов.
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