31 мая 2025
30 мая 2025

Челябинский коучер, сбежавший в Дубай, продолжает наживаться на доверчивых девушках

Денис Байгужин из Озерска продает курсы соблазнения за 350 тысяч в Эмиратах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Создатель онлайн-курсов об успехе продает их по высоким ценам
Создатель онлайн-курсов об успехе продает их по высоким ценам Фото:

Уроженец поселка Метлино Челябинской области Денис Байгужин, находящийся в международном розыске и заочно арестованный в РФ по обвинению в мошенничестве, продолжает дистанционно вести «школу соблазнения» из Дубая. Женский пикап-коучер продает курсы по 350 тысяч рублей.

«Его „школа соблазнения“ обучает женщин охмурять богатых мужчин, выполнять унизительные задания и инвестировать в фиктивные проекты. Стоимость программ — до 350 тысяч рублей», — сообщил канал РЕН ТВ.

Телеканал рассказал, что бывшие ученицы жалуются на жесткие психологические манипуляции. Байгужин заставлял девушек делать различные задания — например, раздеться на улице, зарезать курицу, лечь в гроб. 

Несмотря на то, что коучер находится в Объединенных Арабских Эмиратах, его курсы оплачиваются через российскую онлайн-школу. Не исключено, что в «школе соблазнения» есть признаки деструктивной секты. 

Байгужин родился в Метлино Озерского городского округа. Мужчина работал в правоохранительных органах. Затем — частным детективом. Позднее решил стать дамским гуру по устройству личной жизни. В марте 2024 года челябинца заочно арестовали по решению Пресненского суда города Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в России уже возбуждались дела против известных образовательных коучей: в ноябре 2023 года был задержан Аяз Шабутдинов, основатель «Лайк центра», который признал вину в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Его деятельность также была связана с продажей дорогостоящих курсов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец поселка Метлино Челябинской области Денис Байгужин, находящийся в международном розыске и заочно арестованный в РФ по обвинению в мошенничестве, продолжает дистанционно вести «школу соблазнения» из Дубая. Женский пикап-коучер продает курсы по 350 тысяч рублей . «Его „школа соблазнения“ обучает женщин охмурять богатых мужчин, выполнять унизительные задания и инвестировать в фиктивные проекты. Стоимость программ — до 350 тысяч рублей», — сообщил канал РЕН ТВ. Телеканал рассказал, что бывшие ученицы жалуются на жесткие психологические манипуляции. Байгужин заставлял девушек делать различные задания — например, раздеться на улице, зарезать курицу, лечь в гроб.  Несмотря на то, что коучер находится в Объединенных Арабских Эмиратах, его курсы оплачиваются через российскую онлайн-школу. Не исключено, что в «школе соблазнения» есть признаки деструктивной секты.  Байгужин родился в Метлино Озерского городского округа. Мужчина работал в правоохранительных органах. Затем — частным детективом. Позднее решил стать дамским гуру по устройству личной жизни. В марте 2024 года челябинца заочно арестовали по решению Пресненского суда города Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее в России уже возбуждались дела против известных образовательных коучей: в ноябре 2023 года был задержан Аяз Шабутдинов, основатель «Лайк центра», который признал вину в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Его деятельность также была связана с продажей дорогостоящих курсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...