24 июня 2025

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

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Путин и Лукашенко созвонились 24 июня
Путин и Лукашенко созвонились 24 июня Фото:

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор 24 июня. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что переговорили по телефону», — говорится в опубликованном сообщении. Темы и подробности беседы пока не раскрываются. Официальные представители обеих сторон также не комментировали содержание диалога на момент публикации новости.

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор 24 июня. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко и Путин только что переговорили по телефону», — говорится в опубликованном сообщении. Темы и подробности беседы пока не раскрываются. Официальные представители обеих сторон также не комментировали содержание диалога на момент публикации новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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