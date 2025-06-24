Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Путин и Лукашенко созвонились 24 июня
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор 24 июня. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин только что переговорили по телефону», — говорится в опубликованном сообщении. Темы и подробности беседы пока не раскрываются. Официальные представители обеих сторон также не комментировали содержание диалога на момент публикации новости.
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