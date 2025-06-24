24 июня 2025

После жалоб курганцев мэрия заменит новую остановку в Заозерном

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Остановку решили заменить
Остановку решили заменить Фото:

Новая остановка в Заозерном микрорайоне Кургана оказалась очень тесной и неудобной. В мэрии пообещали ее убрать и поставить большую из стекла. Об этом говорится в ответе чиновников на жалобу горожан.

«До конца июля на остановке общественного транспорта КЦ „Современник“ в Заозерном планируется установка большого стеклянного остановочного комплекса», — сообщается на сайте «Обратись». Существующая остановка будет демонтирована.

Ранее курганцы просили сделать удобнее новые остановочные комплексы. Горожане также указывали на недостатки информационных табло.

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Новая остановка в Заозерном микрорайоне Кургана оказалась очень тесной и неудобной. В мэрии пообещали ее убрать и поставить большую из стекла. Об этом говорится в ответе чиновников на жалобу горожан. «До конца июля на остановке общественного транспорта КЦ „Современник“ в Заозерном планируется установка большого стеклянного остановочного комплекса», — сообщается на сайте «Обратись». Существующая остановка будет демонтирована. Ранее курганцы просили сделать удобнее новые остановочные комплексы. Горожане также указывали на недостатки информационных табло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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