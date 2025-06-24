После жалоб курганцев мэрия заменит новую остановку в Заозерном

Остановку решили заменить
Новая остановка в Заозерном микрорайоне Кургана оказалась очень тесной и неудобной. В мэрии пообещали ее убрать и поставить большую из стекла. Об этом говорится в ответе чиновников на жалобу горожан.
«До конца июля на остановке общественного транспорта КЦ „Современник“ в Заозерном планируется установка большого стеклянного остановочного комплекса», — сообщается на сайте «Обратись». Существующая остановка будет демонтирована.
Ранее курганцы просили сделать удобнее новые остановочные комплексы. Горожане также указывали на недостатки информационных табло.
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