24 июня 2025

Курганских водителей зовут в новый регион на зарплату 249 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям обещают высокую зарплату
Водителям обещают высокую зарплату Фото:

Водителей из Курганской области приглашают работать в ЛНР и обещают платить до 249 тысяч рублей на руки. Об этом говорится в объявлении.

«Набираем водителей в сторону Луганска. Требуется высокий уровень мастерства вождения машины и умения маневрировать в сложной дорожной обстановке. Зарплата — 249 000 рублей», — сообщается на сайте «Авито».

В объявлении соискателям обещают соцпакет, легковые и грузовые автомобили не старше трех-пяти лет. Также водителей обеспечивают спецодеждой, отмечается в описании вакансии.

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Водителей из Курганской области приглашают работать в ЛНР и обещают платить до 249 тысяч рублей на руки. Об этом говорится в объявлении. «Набираем водителей в сторону Луганска. Требуется высокий уровень мастерства вождения машины и умения маневрировать в сложной дорожной обстановке. Зарплата — 249 000 рублей», — сообщается на сайте «Авито». В объявлении соискателям обещают соцпакет, легковые и грузовые автомобили не старше трех-пяти лет. Также водителей обеспечивают спецодеждой, отмечается в описании вакансии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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