Курганских водителей зовут в новый регион на зарплату 249 тысяч рублей

Водителям обещают высокую зарплату
Водителей из Курганской области приглашают работать в ЛНР и обещают платить до 249 тысяч рублей на руки. Об этом говорится в объявлении.
«Набираем водителей в сторону Луганска. Требуется высокий уровень мастерства вождения машины и умения маневрировать в сложной дорожной обстановке. Зарплата — 249 000 рублей», — сообщается на сайте «Авито».
В объявлении соискателям обещают соцпакет, легковые и грузовые автомобили не старше трех-пяти лет. Также водителей обеспечивают спецодеждой, отмечается в описании вакансии.
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