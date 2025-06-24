24 июня 2025

На Кубани в ночь на 25 июня объявлена опасность БПЛА

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Угроза БПЛА возникла на Кубани
Угроза БПЛА возникла на Кубани Фото:

В Краснодарском крае 24 июня введен режим опасности БПЛА. Об этом говорится в официальном уведомлении, опубликованном в приложении МЧС России.

«На территории края объявлена „Беспилотная опасность“. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве. Жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности: отойти от окон и искать укрытия, не содержащие стекла. МЧС напомнило, что при обнаружении или падении БПЛА необходимо немедленно звонить по номеру «112».

Ведомство не уточняет, сколько времени продлится действие режима «Беспилотная опасность», а также не приводит данных о конкретных инцидентах на территории Краснодарского края. Ранее подобные предупреждения уже вводились в ряде регионов юга России из-за активности беспилотников.

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В Краснодарском крае 24 июня введен режим опасности БПЛА. Об этом говорится в официальном уведомлении, опубликованном в приложении МЧС России. «На территории края объявлена „Беспилотная опасность“. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве. Жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности: отойти от окон и искать укрытия, не содержащие стекла. МЧС напомнило, что при обнаружении или падении БПЛА необходимо немедленно звонить по номеру «112». Ведомство не уточняет, сколько времени продлится действие режима «Беспилотная опасность», а также не приводит данных о конкретных инцидентах на территории Краснодарского края. Ранее подобные предупреждения уже вводились в ряде регионов юга России из-за активности беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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