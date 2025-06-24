24 июня 2025

Разведка США разошлась с Трампом в оценке эффективности ударов по Ирану

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разведка не согласна с Трампом, что ядерная программа Ирана уничтожена
Разведка не согласна с Трампом, что ядерная программа Ирана уничтожена Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Удары по трем ключевым ядерным объектам в Иране не привели к уничтожению основных элементов иранской ядерной программы, а лишь задержали ее развитие на несколько месяцев. Такую оценку дали в американской разведке, сообщают источники телеканала CNN и газеты The New York Times.

«Согласно оценке разведки США, изложенной четырьмя осведомленными источниками, военные удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. И, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад», — пишет CNN.

Отмечается, что выводы основаны на анализе степени разрушений, однако эти оценки могут быть пересмотрены с поступлением новой информации. В докладе указывается, что запасы обогащенного урана, вероятно, были вывезены с объектов до начала атак, а большая часть центрифуг практически не пострадала. Источники CNN подчеркивают, что разрушения затронули преимущественно наземные строения.

Ранее американские ВВС нанесли удары по трем стратегическим ядерным объектам в Иране: подземному комплексу в Фордо, заводу в Натанзе и хранилищу урана вблизи Исфахана. По заявлениям американских властей, целью операции было выведение из строя иранской инфраструктуры по обогащению урана, однако эксперты отмечали, что такие действия не решают проблему ядерной программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удары по трем ключевым ядерным объектам в Иране не привели к уничтожению основных элементов иранской ядерной программы, а лишь задержали ее развитие на несколько месяцев. Такую оценку дали в американской разведке, сообщают источники телеканала CNN и газеты The New York Times. «Согласно оценке разведки США, изложенной четырьмя осведомленными источниками, военные удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. И, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад», — пишет CNN. Отмечается, что выводы основаны на анализе степени разрушений, однако эти оценки могут быть пересмотрены с поступлением новой информации. В докладе указывается, что запасы обогащенного урана, вероятно, были вывезены с объектов до начала атак, а большая часть центрифуг практически не пострадала. Источники CNN подчеркивают, что разрушения затронули преимущественно наземные строения. Ранее американские ВВС нанесли удары по трем стратегическим ядерным объектам в Иране: подземному комплексу в Фордо, заводу в Натанзе и хранилищу урана вблизи Исфахана. По заявлениям американских властей, целью операции было выведение из строя иранской инфраструктуры по обогащению урана, однако эксперты отмечали, что такие действия не решают проблему ядерной программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...