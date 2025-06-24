Разведка США разошлась с Трампом в оценке эффективности ударов по Ирану

Удары по трем ключевым ядерным объектам в Иране не привели к уничтожению основных элементов иранской ядерной программы, а лишь задержали ее развитие на несколько месяцев. Такую оценку дали в американской разведке, сообщают источники телеканала CNN и газеты The New York Times.
«Согласно оценке разведки США, изложенной четырьмя осведомленными источниками, военные удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. И, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад», — пишет CNN.
Отмечается, что выводы основаны на анализе степени разрушений, однако эти оценки могут быть пересмотрены с поступлением новой информации. В докладе указывается, что запасы обогащенного урана, вероятно, были вывезены с объектов до начала атак, а большая часть центрифуг практически не пострадала. Источники CNN подчеркивают, что разрушения затронули преимущественно наземные строения.
Ранее американские ВВС нанесли удары по трем стратегическим ядерным объектам в Иране: подземному комплексу в Фордо, заводу в Натанзе и хранилищу урана вблизи Исфахана. По заявлениям американских властей, целью операции было выведение из строя иранской инфраструктуры по обогащению урана, однако эксперты отмечали, что такие действия не решают проблему ядерной программы.
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