Глава Курчатовского института сравнил удары по Ирану с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Удары США по Ирану сравнимы с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки и являются примером ошибочного подхода к решению вопросов ядерной программы. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Мы уже видели один раз бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая не имела никакого смысла, кроме устрашения Сталина. Она унесла жизни сотен тысяч людей и была лишь одной целью», — ответил Ковальчук на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, можно ли вопросы ядерной программы решать бомбардировками ядерных объектов. Видео интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента.
По мнению Ковальчука, такие действия не решают проблемы, а лишь усугубляют ситуацию. «Поэтому я считаю, что это великолепный пример того, как не надо делать», — подытожил он.
Ранее ВВС Соединенных Штатов нанесли авиаудары по трем стратегически важным ядерным объектам на территории Ирана: подземному комплексу в Фордо, заводу по обогащению урана в Натанзе и хранилищу урана вблизи Исфахана. Как заявил президент США Дональд Трамп, основной целью операции являлось выведение из строя иранской инфраструктуры, связанной с обогащением урана. По словам Трампа, по комплексу в Фордо был нанесен удар с применением полного арсенала бомб.
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