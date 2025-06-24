24 июня 2025

Челябинцы поделились, где собирают много земляники и клубники. Фото

Челябинцы собирают землянику в Копейском и Сосновском районах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы отправляются в лес за свежими ягодами
Челябинцы отправляются в лес за свежими ягодами Фото:

Жители Челябинской области продолжают собирать землянику и клубнику в лесах региона. Ягоды удается собрать в большом количестве в Копейском и Сосновском районах. Фотографиями урожая пользователи соцсетей делятся в тематических сообществах.  

«Еще бы не комары, которые размерами чуть меньше воробья. Жрут так, что ягоду собирать невозможно. А так — земляника есть, клубники море. Где-то поспела, а где-то еще спеет. Копейск, Старокамышинск», — написал один из подписчиков сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

Также собирают землянику челябинцы около Курочкино и у Саргазов в Сосновском районе. В лесах одновременно с ягодами цветет чабрец, зверобой и душица, отмечают жители региона.

Как сообщало URA.RU ранее, в лесах региона земляника поспела раньше обычного — уже в первой декаде июня. Кроме того, в окрестностях Кыштыма начали собирать чернику.

Вместе с земляникой любители леса собирают и грибы
Вместе с земляникой любители леса собирают и грибы
Фото:
На солнечных полянах поспевает клубника
На солнечных полянах поспевает клубника
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области продолжают собирать землянику и клубнику в лесах региона. Ягоды удается собрать в большом количестве в Копейском и Сосновском районах. Фотографиями урожая пользователи соцсетей делятся в тематических сообществах.   «Еще бы не комары, которые размерами чуть меньше воробья. Жрут так, что ягоду собирать невозможно. А так — земляника есть, клубники море. Где-то поспела, а где-то еще спеет. Копейск, Старокамышинск», — написал один из подписчиков сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область». Также собирают землянику челябинцы около Курочкино и у Саргазов в Сосновском районе. В лесах одновременно с ягодами цветет чабрец, зверобой и душица, отмечают жители региона. Как сообщало URA.RU ранее, в лесах региона земляника поспела раньше обычного — уже в первой декаде июня. Кроме того, в окрестностях Кыштыма начали собирать чернику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...