Жители Челябинской области продолжают собирать землянику и клубнику в лесах региона. Ягоды удается собрать в большом количестве в Копейском и Сосновском районах. Фотографиями урожая пользователи соцсетей делятся в тематических сообществах.
«Еще бы не комары, которые размерами чуть меньше воробья. Жрут так, что ягоду собирать невозможно. А так — земляника есть, клубники море. Где-то поспела, а где-то еще спеет. Копейск, Старокамышинск», — написал один из подписчиков сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».
Также собирают землянику челябинцы около Курочкино и у Саргазов в Сосновском районе. В лесах одновременно с ягодами цветет чабрец, зверобой и душица, отмечают жители региона.
Как сообщало URA.RU ранее, в лесах региона земляника поспела раньше обычного — уже в первой декаде июня. Кроме того, в окрестностях Кыштыма начали собирать чернику.
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