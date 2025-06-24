На границе Курской области погиб боец из Пермского края Иван Нижегородов

Военнослужащего проводят в последний путь 26 июня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области погиб военнослужащий из Прикамья Иван Нижегородов. Об этом сообщила мэрия Александровского округа. Обстоятельства смерти не были раскрыты.
«В ходе прохождения военной службы на границе Курской области погиб Иван Нижегородов (24.07.2006 года рождения). Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям бойца», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Похороны проведут 26 июня. Прощание состоится в ДК «Горняк» поселка Карьер-Известняк. Церемония начнется в 10:00. Солдата похоронят на кладбище Всеволодо-Вильвы.
О гибели прикамского бойца сообщили власти
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