24 июня 2025

На границе Курской области погиб боец из Пермского края Иван Нижегородов

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Военнослужащего проводят в последний путь 26 июня
Военнослужащего проводят в последний путь 26 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области погиб военнослужащий из Прикамья Иван Нижегородов. Об этом сообщила мэрия Александровского округа. Обстоятельства смерти не были раскрыты.

«В ходе прохождения военной службы на границе Курской области погиб Иван Нижегородов (24.07.2006 года рождения). Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям бойца», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Похороны проведут 26 июня. Прощание состоится в ДК «Горняк» поселка Карьер-Известняк. Церемония начнется в 10:00. Солдата похоронят на кладбище Всеволодо-Вильвы.

О гибели прикамского бойца сообщили власти
О гибели прикамского бойца сообщили власти
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В Курской области погиб военнослужащий из Прикамья Иван Нижегородов. Об этом сообщила мэрия Александровского округа. Обстоятельства смерти не были раскрыты. «В ходе прохождения военной службы на границе Курской области погиб Иван Нижегородов (24.07.2006 года рождения). Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям бойца», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте». Похороны проведут 26 июня. Прощание состоится в ДК «Горняк» поселка Карьер-Известняк. Церемония начнется в 10:00. Солдата похоронят на кладбище Всеволодо-Вильвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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