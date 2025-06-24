24 июня 2025

Росприроднадзор проверит информацию о разливе нефти у Пермской судоверфи в Каме

© Служба новостей «URA.RU»
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Масштабы вреда природе еще предстоит выяснить
Масштабы вреда природе еще предстоит выяснить Фото:

Росприроднадзор начал проверку по факту возможного разлива нефтепродуктов на реке Кама в районе Пермской судоверфи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты провели осмотр территории и взяли пробы воды из Воткинского водохранилища для проведения лабораторных исследований.

«Сотрудники Росприроднадзора выехали на место возможного разлива нефти в районе Пермской судоверфи. Взяты пробы воды для лабораторных исследований. Масштаб экологического вреда будет оцениваться по результатам проверки», — указано в соцсетях надзорного ведомства.

Специалисты службы уточнили, что ситуация находится под постоянным контролем. По итогам лабораторных анализов определят уровень загрязнения и необходимость дальнейших мер по ликвидации последствий разлива. О сроках завершения проверки и возможных виновных пока ничего не сообщается.

На проблему обратили внимание местные жители. Именно они сообщили о масляных пятнах на поверхности воды вблизи судоверфи. Росприроднадзор призвал граждан сообщать о подобных фактах для оперативного реагирования и предотвращения экологических угроз.

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Росприроднадзор начал проверку по факту возможного разлива нефтепродуктов на реке Кама в районе Пермской судоверфи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты провели осмотр территории и взяли пробы воды из Воткинского водохранилища для проведения лабораторных исследований. «Сотрудники Росприроднадзора выехали на место возможного разлива нефти в районе Пермской судоверфи. Взяты пробы воды для лабораторных исследований. Масштаб экологического вреда будет оцениваться по результатам проверки», — указано в соцсетях надзорного ведомства. Специалисты службы уточнили, что ситуация находится под постоянным контролем. По итогам лабораторных анализов определят уровень загрязнения и необходимость дальнейших мер по ликвидации последствий разлива. О сроках завершения проверки и возможных виновных пока ничего не сообщается. На проблему обратили внимание местные жители. Именно они сообщили о масляных пятнах на поверхности воды вблизи судоверфи. Росприроднадзор призвал граждан сообщать о подобных фактах для оперативного реагирования и предотвращения экологических угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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