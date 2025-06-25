Раскрыта судьба льва, который напал на директора крымского сафари-парка «Тайган»

Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не будут усыплять. Об этом сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой.
«Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал, в первую очередь, человеческий фактор, неосторожность», — пояснил Василий Писковой, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что животное испугалось резкого звука и попыталось защититься, поэтому напало на Зубкова. Ветеринар подчеркнул, что этот лев ранее не проявлял признаков агрессии и действовал скорее из инстинкта самосохранения. «Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал», — уточнил Писковой.
В день происшествия, 22 июня, животное испугал звук захлопнувшейся двери. Инцидент произошел на территории сафари-парка «Тайган» в Крыму, где свободно обитают около 60 львов и более 50 тигров. Зубков получил серьезные травмы шеи и был доставлен в больницу. По информации медиков, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное: он пришел в сознание и может общаться письменно. Следственное управление СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения техники безопасности. Ведомство отмечает, что нападение стало возможным из-за грубых нарушений со стороны сотрудников парка. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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