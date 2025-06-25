Пугачева и Галкин* неожиданно уехали с Кипра

Пугачева и Галкин* уехали с Кипра в романтический вояж
© Служба новостей «URA.RU»
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Пару заметили на отдыхе в Европе
Пару заметили на отдыхе в Европе Фото:

Российская певица Алла Пугачева неожиданно уехала с Кипра вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Как сообщают журналисты, пара отправилась в путешествие по Европе.

«Алла Борисовна отправилась с шоуменом в романтический вояж по Европе», — сообщает «Комсомольская правда». Также СМИ сообщило, что прямо сейчас супруги находятся в Италии и недавно посетили Рим.

Ранее Максим Галкин отпраздновал свой 49-й день рождения. Тогда он опубликовал фотографию в соцсетях, где запечатлен улыбающимся и жизнерадостным. 

*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Российская певица Алла Пугачева неожиданно уехала с Кипра вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Как сообщают журналисты, пара отправилась в путешествие по Европе. «Алла Борисовна отправилась с шоуменом в романтический вояж по Европе», — сообщает «Комсомольская правда». Также СМИ сообщило, что прямо сейчас супруги находятся в Италии и недавно посетили Рим. Ранее Максим Галкин отпраздновал свой 49-й день рождения. Тогда он опубликовал фотографию в соцсетях, где запечатлен улыбающимся и жизнерадостным.  *Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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